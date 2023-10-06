最具魅力國家 美讀者選日本 英法排名讓人意外

根據美國旅遊雜誌讀者評選，2023「全世界最具魅力國家」，第1名為日本；圖為富士山。（取材自Shutterstock）

根據旅遊雜誌Conde Nast Traveler（康泰納仕旅行家）讀者評選，2023「全世界最具魅力國家」第一名為日本 ，第2名為義大利 、第3名是希臘；日本政府觀光局4日同時表示，而美國境外最想造訪的國際大都市，第1名是新加坡 ，第2名為東京，第3名是南韓首爾。

Conde Nast Traveler雜誌報導，「讀者評選獎」（Readers' Choice Awards）今年邁入第36屆，今年有52萬6518人參與投票。

共同社報導，這份排行榜每年秋天發表，分為最佳國家、最佳城市、最佳島嶼、最佳火車旅遊、最佳機場、最佳遊輪等項目。當中「最佳火車旅遊」項目，由九州豪華寢台列車「九州七星號列車」連續第3年榮登第一。

日本觀光局理事長蒲生篤實說：「感受到大眾對於到日本旅遊抱有很大期待，我們將繼續努力宣傳。」

「最具魅力國家」第2名為義大利、第3名是希臘，之後依序為愛爾蘭、紐西蘭、西班牙、葡萄牙、以色列、挪威、瑞士。第11至20名為土耳其、澳洲、冰島、克羅埃西亞、德國、英國、南非、奧地利、斯里蘭卡、法國。

城市分為有歷史古蹟、藝術氛圍或美麗海灘的特色小城市，以及繁華的大都市。小城市排行榜前三名依序為加拿大維多利亞（Victoria）、西班牙的聖塞瓦斯蒂安（San Sebastián）、墨西哥的聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）。

大都市則是以美食美酒、建築或藝術等特色吸引訪客，有些獲選城市早已是經典的旅遊地，值得一訪再訪。「最想造訪大城市」第1名是新加坡，第2為東京，第3是南韓首爾。第4到第10名依序是開普敦、雪梨、哥本哈根、奧斯陸、溫哥華、墨爾本、愛丁堡。