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日再排7800噸核汙水 南韓派專家監督

編譯中心／綜合4日電

日本首波約7800噸的福島第一核電廠「核處理水」已在9月排放完畢，由於第2波待排放的「核處理水」氚濃度符合計畫標準，東京電力公司預定10月5日啟動第2波排海作業，預計花17天完成；南韓政府稱會派專家適時赴日監督排海工作。

日本朝日新聞報導，東電4日表示，預定第2波要排放入海的「核處理水」氚濃度，低於計畫所定的每公升未滿1500貝克標準；東電10月3日使用約1200噸海水稀釋存放在水槽內的約1噸「核處理水」，測量結果顯示每公升氚濃度約在63貝克到87貝克間。

南韓政府4日說，南韓原子能安全技術院（KINS）的專家將訪問國際原子能機構（IAEA）福島辦事處及福島核電站設施，確認第二輪排海工作是否按計畫進行，全力確保韓國國民的安全和健康不會受到影響。

這是韓國政府第三次派專家團赴日監督排海工作。當局並未公布專家團出國的時間和逗留天數。

自決定排海以來，日本政府一直試圖應對形象受損問題，神奈川縣知事黑巖祐治4日造訪橫濱市的「福島展銷會」，宣傳並聲援福島水產品。

黑巖現場試吃了小銀魚乾和石蓴味噌湯，並強調福島水產品的安全性已得到科學證明。他表明，會繼續為福島水產品提供各種支援。

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