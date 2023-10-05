打造「無菸世代」 英人現滿14歲終身禁買菸

英國首相蘇納克考慮推出措施，禁止當地下一代民眾買菸。（路透）

英國首相蘇納克4日在執政黨保守黨年會演說提到，為打造更美好未來、減輕國民保健署（NHS）負擔，他計畫逐年提高合法吸菸年齡，且現已滿14歲者將終身不得合法購菸。

根據英國各地區現行法規，合法的購菸（含電子菸）年齡為18歲（含）以上，蘇納克計畫未來每年將合法吸菸年齡提高一歲。

英國預計明年舉行大選，若保守黨成功保住執政權、繼續執政4年，且相關法案獲國會支持並順利完成立法程序，今年滿14歲者就算在4年後滿18歲，也不得合法購菸。

首相府表示，為打造第一個「無菸世代」，政府擬推出「具歷史意義」的新法案，2009年1月1日（含）以後出生者未來皆不得合法購菸。這堪稱近30年來英國政府最重大公衛介入措施之一。

根據官方研究調查資料，吸菸成癮性極高，在20歲以前開始使用菸品者，5人之中就有4人終身有菸癮。

英國政府評估，一旦順利實施，新政策將有助至2075年為英國減少達170萬名吸菸人口，直接或間接促成高達850億英鎊的經濟效益，並預防高達11萬5000起中風、心臟病 、肺癌及其他肺部疾病。

此外，牙買加教育部 長威廉斯（Fayval Williams）3日表示，超過60名小學生因誤食一種強效的彩虹大麻 軟糖，導致嘔吐、產生幻覺而住院治療。

路透報導，威廉斯在平台X上表示：「我有信心，我們將一起強化安全保障制度，打擊那些向兒童販售含大麻成分產品的無良行為。」

牙買加於2015年將出於宗教、藥用與科學目的持有最多57公克大麻的行為合法化，並為該國合法醫藥用大麻產業成立發照許可機構。