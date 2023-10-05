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艾米尼翻版 伊朗16歲少女未戴頭巾命危

編譯中心／綜合4日電
伊朗少女葛拉凡疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵上與執法人員發生衝突而陷入昏迷，再度引發伊朗的人權爭議。（取材自X平台）
伊朗少女葛拉凡疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵上與執法人員發生衝突而陷入昏迷，再度引發伊朗的人權爭議。（取材自X平台）

一名伊朗16歲少女疑因違反佩戴頭巾規定，據兩名重要人權倡議人士表示，她在地鐵上與執法人員發生衝突而陷入昏迷；她目前人在加護病房治療，情況危急。

路透報導，這名少女葛拉凡（Armita Geravand）未戴頭巾的事件非常敏感，外界擔憂她可能步上伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）後塵。去年9月，艾米尼因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察關押期間死亡，引發排山倒海的舉國抗爭，時間長達數月之久。

儘管伊朗當局否認，但人權團體指稱，葛拉凡在與維護伊斯蘭服裝規定的執法人員發生衝突後，1日陷入昏迷。她事後被送到德黑蘭一家醫院，庫德族人權團體Hengaw也發布葛拉凡失去意識的照片。

伊朗內政部未立即對此事件置評。

一名在伊朗的人權倡議人士表示，正密切關注葛拉凡的情況，她目前收治於醫院加護病房，情況危急。另一名人士指出，伊朗安全部隊已禁止葛拉凡父母在社群媒體上發布女兒的照片或與人權團體接觸。

由於事涉敏感，這兩名人士以匿名方式受訪。

伊朗通訊社（IRNA）分享的監視影像顯示葛拉凡未戴頭巾，在2名女性友人陪伴下，由月台走向地鐵車廂，一上車後，可看到其中一名女孩立即後退，另一名女孩失去意識後被其他乘客拖出車廂。

路透未能立即確認影片是否屬實。

德黑蘭地鐵營運公司主管向伊朗通訊社表示，這段監視影像未顯示乘客與公司職員發生口角或肢體衝突的跡象。

伊朗媒體報導，當地一名記者2日到醫院詢問有關葛拉凡的情況時被短暫逮捕。

總部設於伊朗的人權團體Dadban在社群媒體表示，伊朗安全機構說葛拉凡的情況是因血壓低而引起，這些機構常用此類說詞。葛拉凡父母在伊朗通訊社發布的影片中說，女兒因為血壓驟降，失去平衡而撞到頭。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也在社群媒體X發文抨擊，又有一個伊朗女孩因在地鐵露出頭髮而瀕臨生死邊緣，這是令人無法忍受的事。

9月16日艾米尼逝世1周年，伊朗女權運動的支持者在美國白宮外集會。（路透）
9月16日艾米尼逝世1周年，伊朗女權運動的支持者在美國白宮外集會。（路透）

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