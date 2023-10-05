艾米尼翻版 伊朗16歲少女未戴頭巾命危

伊朗少女葛拉凡疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵上與執法人員發生衝突而陷入昏迷，再度引發伊朗的人權爭議。（取材自X平台）

一名伊朗 16歲少女疑因違反佩戴頭巾規定，據兩名重要人權倡議人士表示，她在地鐵 上與執法人員發生衝突而陷入昏迷；她目前人在加護病房治療，情況危急。

路透報導，這名少女葛拉凡（Armita Geravand）未戴頭巾的事件非常敏感，外界擔憂她可能步上伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）後塵。去年9月，艾米尼因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察關押期間死亡，引發排山倒海的舉國抗爭，時間長達數月之久。

儘管伊朗當局否認，但人權團體指稱，葛拉凡在與維護伊斯蘭服裝規定的執法人員發生衝突後，1日陷入昏迷。她事後被送到德黑蘭一家醫院，庫德族人權團體Hengaw也發布葛拉凡失去意識的照片。

伊朗內政部未立即對此事件置評。

一名在伊朗的人權倡議人士表示，正密切關注葛拉凡的情況，她目前收治於醫院加護病房，情況危急。另一名人士指出，伊朗安全部隊已禁止葛拉凡父母在社群媒體 上發布女兒的照片或與人權團體接觸。

由於事涉敏感，這兩名人士以匿名方式受訪。

伊朗通訊社（IRNA）分享的監視影像顯示葛拉凡未戴頭巾，在2名女性友人陪伴下，由月台走向地鐵車廂，一上車後，可看到其中一名女孩立即後退，另一名女孩失去意識後被其他乘客拖出車廂。

路透未能立即確認影片是否屬實。

德黑蘭地鐵營運公司主管向伊朗通訊社表示，這段監視影像未顯示乘客與公司職員發生口角或肢體衝突的跡象。

伊朗媒體報導，當地一名記者2日到醫院詢問有關葛拉凡的情況時被短暫逮捕。

總部設於伊朗的人權團體Dadban在社群媒體表示，伊朗安全機構說葛拉凡的情況是因血壓低而引起，這些機構常用此類說詞。葛拉凡父母在伊朗通訊社發布的影片中說，女兒因為血壓驟降，失去平衡而撞到頭。