加拿大野火肆虐 動物估死數十萬

加拿大北部林地遭到創紀錄的野火重創，獵人研判，由於沒有林冠，野生動物短期內回來的可能性很小。（Getty Images）

加拿大 北部林地今年遭到創紀錄的野火重創，野生動物的糞便、足跡、巢穴等蹤跡都已不復見。生物學家朗格羅瓦（Annie Langlois）表示：「我們無法準確了解死亡動物的數量，但應該有數十萬之多。」

中央社引述法新社報導，在魁北克省林地裡，獵人瓦巴諾尼克（Paul Wabanonik）在他的原住民部落祖先土地上尋找麋鹿足跡；他一邊沿著森林小徑行走，一邊說「平常我們到處都看得到足跡」，但現在「這裡就像一片沙漠」。

他位於蒙特婁以北數百公里處的村莊6月爆發野火，居民被迫逃離。瓦巴諾尼克嘆著氣說，由於沒有林冠，野生動物短期內回來的可能性很小，他獵不到東西來養活家人。

海狸、郊狼、臭鼬、貂熊、狐狸、熊，加拿大北方森林是85種哺乳動物、130種魚類和300種鳥類的家園，但今年創紀錄的野火燒毀超過1800萬公頃的土地，面積接近突尼西亞國土大，林地受到重創。

朗格羅瓦指出，野火爆發時，某些物種可能很快就會受困，因為面對非常強烈和迅速蔓延的火勢時，牠們跑或飛得不夠快，也沒辦法跑得夠遠。

另一方面，澳洲 春季熱浪來襲，東南部多個省份相繼發布野火警告，一場突如其來的暴雨澆熄了火勢，卻引發山洪災情。

「在接下來的24至48小時內，山洪暴發和洪水 將是主要的災難風險，」緊急救援服務局負責人韋布斯奇（Tim Wiebusch）表示，警告，人們應該隨時保持警覺，維多利亞州部分地區的降雨量已經達到150毫米，幾乎是該州9月平均降雨量的八倍。

韋布斯奇指出，急救人員連夜在洪水地區救出一名農民，當時這位民眾正開車穿越淹水區域逃難。

當局表示，目前，維多利亞州還有兩個地區的山火沒有熄滅，消防人員正在控制火勢，對附近居民沒有立即威脅。