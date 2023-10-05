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破日本紀錄 近30萬人去年為何拒上學？

編譯中心／綜合4日電
日本文科省調查指出2022年度近30萬名中小學生不上學，是連續10年增加並刷新過去紀錄，校園霸凌是學生拒上學的主因；圖為示意圖。（路透）
日本文科省調查指出2022年度近30萬名中小學生不上學，是連續10年增加並刷新過去紀錄，校園霸凌是學生拒上學的主因；圖為示意圖。（路透）

日本文部科學省調查得知，2022年度曠課30天以上的日本小學生及中學生約29萬9000人，是連續10年增加並刷新過去紀錄，同時，霸凌案件近68萬例及暴力行為件數逾9.5萬例，雙創歷史新高；專家認為校園暴力是學生不去上學主因，必需設立特殊團體來解決此問題。

日本放送協會（NHK）報導，文部科學省每年都會針對全國小學、國中、高中、特別支援學校（特殊教育學校），調查學生「不登校」（不到學校）、霸凌及暴力行為等件數；今年出爐的數據，再次為校園種種棘手問題敲響警鐘。

調查結果顯示，2022年度曠課30天以上的小學生及國中生共29萬9048人，比2021年度增加了逾5萬4000人，增幅約22%；其中，小學生達10萬5112人、國中生19萬3936人。另外，高中生也增加到6萬575人。

有關霸凌部分，小學霸凌件數達55萬1944例、國中11萬1404例、高中1萬5568例、特別支援學校3032例，總計68萬1948例，跟2021年度相比增加逾6萬件，創歷史新高紀錄。

另外，除小學、國中、高中的暴力行為發生案件數達9萬5426例，同創歷史新高外，自殺的學生總數為411人，是歷史第二高，其中高中生有269人，占了一半以上。

文部科學省認為兒童和學生輕生事件層出不窮相當令人憂慮，並分析背後原因可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期化造成生活環境出現變化，及在學校生活受到各種限制，導致學生交友變得困難等。

教育部長盛山正仁說：「這是一個急需各方合作解決的問題，因為在拒絕上學的11萬4217名中小學生中，有近40%是沒有得到校內外專家的輔導。」

事實上，10年前日本通過「欺凌預防措施推進法」，然而案件一直都有增無減；為解決學生拒絕上學的難題，當局擬以設置「多元化學習的學校」，提供更具靈活性課程，讓拒絕上課的學生有去處。

京都市立樂風初中是一所私立的多元化學校，目前有47名學生就讀。與傳統的課程相比，其學習時間減少20%。此外，課程的重心並非考試，而是更著重於陶冶性情的音樂和藝術等「創意工作坊」科目。

東北大學研究教育行政的副教授後藤武俊說：「這個問題需要在家庭和學校之外設立民間輔導中心，以便掌握學生的壓力所在，從而建立有安全感的學習環境。」

霸凌 日本 教育部

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