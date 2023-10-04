14歲少年與槍：曼谷商場槍擊 槍枝「泰」氾濫的犯罪難題

左：泰國曼谷商場槍擊案，14歲嫌犯遭壓制逮捕。右：嫌犯犯案用的手槍。(歐新社)

泰國 曼谷鬧區購物商場10月3日下午發生無差別槍擊 案，造成2人死亡、5人受傷，死者皆為外國人，現場遭逮捕的嫌犯年僅14歲，已因精神健康問題送往醫院治療。泰國自2020年發生三起大規模槍擊案，迫使社會又一次面對槍枝氾濫問題，但氾濫起因之一正是腐敗的警方販售私槍，泰國政府能否厲行修法，挽救更多無辜生命？

CNN報導，曼谷槍擊案兩名死者都是女性，分別是中國籍與緬甸籍，傷者則包含泰國人與其他外國人。此案並非泰國近年最駭人的大規模槍擊案，但事發地位於曼谷最熱鬧的精華地段，依然引發大眾不安。暹羅百麗宮（Siam Paragon）落成於2005年，樓高10層、佔地約50萬平方公尺，除了各國精品與餐廳外，還設有水族館、保齡球場、兒童遊樂場等大型設施，2013年曾被選為「Instagram打卡次數最多的地點」，甚至超越紐約時報廣場。槍案發生後，鄰近百麗宮的地鐵站出口 BTS Link 2 也一度遭關閉，據報槍手也是從該出口進入商場。

網路流傳的影片顯示，槍手頭戴黑框眼鏡與鴨舌帽，穿著黑色POLO衫與卡其工作褲，持槍作案後疑似逃離現場。泰國警方一路追至與百麗宮毗連的暹羅凱賓司基酒店（Siam Kempinski Hotel），最後槍手自行棄械投降，警方仍將其壓制在地板上逮捕。

泰國警方逮捕曼谷商場案14歲嫌犯。(歐新社)

泰國警方在嫌犯家中找到子彈與彈殼。(歐新社)

令人訝異的是，嫌犯竟然是一名年僅14歲的少年。泰國警察署長蘇奇莫（Torsak Sukvimol）表示，嫌犯疑有精神健康的問題，但詳細作案動機仍待調查。蘇奇莫說。「因為嫌犯還未成年，我們不能討論任何關於他個人的細節。」

這名警官已經和嫌犯的父母初步聯繫上，他們告訴警方，嫌犯原本正在接受精神科治療，案發當天卻沒有服用處方藥物。蘇奇莫透露，嫌犯自陳「有人叫他開槍射別人」。嫌犯已經被送往拉吉福帝醫院（Rajvithee Hospitall），這是曼谷最大的公立醫院之一。BBC報導，據信嫌犯就讀於案發地附近的私立中學「 The Essence School」，該校校長也證實嫌犯為學生一員，校方將全力配合警方調查。

由於事發時恰逢交通巔峰時刻，正值傍晚人潮密集，許多店員、顧客立刻驚恐逃竄，商場保安人員也緊急疏散還搞不清楚狀況的民眾。26歲的目擊者雅哈夫（Shir Yahav）表示，他只看到人們奔跑就跟著跑，接著聽到了大約6、7聲槍響，他與旁人衝出商場後一起把大門關上。

暹羅百麗宮商場的玻璃門留下彈痕。(路透)

泰國近年出現數起駭人案件，2022年10月中旬，泰國東北部烏泰他尼村（Tha Uthai）才發生大規模謀殺案，一名有吸毒與家暴前科的前警官疑似因情緒崩潰，拿著槍與長刀闖入幼兒園大開殺戒，再開車回家攻擊鄰居，最終殺死36人，其中22人是5歲以下的幼童。2020年泰國中部的那空叻差是瑪府槍擊案，一名軍官殺死指揮官與同袍後又闖入鬧區持槍掃射、挾持人質並引爆瓦斯，釀成29人死亡與57人受傷。嫌犯行兇期間還在Facebook進行直播。

儘管近年有過幾次大規模槍擊案，先前的嫌犯至少曾有軍警身分，有能力取得與使用槍械並不奇怪，此次曼谷犯案者卻是少年，恐將引起發輿論對槍枝問題的關注。半島電視台報導，警方認為少年犯案用槍是一支原本只能發射空包彈的模擬槍，經過改造後即可發射實彈。警方還不確定嫌犯從哪裡取得槍枝，但已準備將他送往少年法庭，以預謀殺人、非法持有槍枝等罪名起訴。曼谷時報報導，警方還在少年的房間內找到49顆9釐米的子彈與15顆尺寸各異的空彈殼，也在他的手機裡找到他練習開槍的影片。

泰國可以合法持槍，但槍枝氾濫問題也因此在東南亞 名列前茅。2017年瑞士研究機構的「小型武器調查」（Small Arms Survey）顯示，泰國約有1030萬公民擁有槍械，平均每100人就有15支槍。但在這1000萬支私有槍械中，僅約620萬支槍枝為合法登記，超過400萬支是透過非法管道取得。根據法規，非法擁槍可處1年至10年有期徒刑，罰款2萬泰銖。

根據雪梨大學NGO「槍枝政策」（GunPolicy.org） ，泰國購槍申請流程頗為嚴謹。申請者至少年滿20歲，不僅要提出一系列文件證明自己身心健康、無犯罪紀錄、無負債、擁有一定資產等，還要證明有合理原因購槍，例如打獵、自我防衛等。備齊文件後，申請者還要上完槍枝使用課程並等待約一個月的審核，才能去合法售槍的店家買槍。如果家庭中曾有暴力行為或犯罪紀錄，申請也有可能被駁回。但購槍許可證沒有效期限制，一旦取得後終身都不需要更新。

泰國槍枝氾濫與警察貪腐問題密不可分，突圍2014年泰國警方破獲的私槍。(路透)

泰國也限制了可購買的槍械種類，一般民眾僅能擁有手槍、不能購買自動與半自動步槍，獵槍與來福槍也有限制。每個人單次只能購買一支槍，店家有義務詳細紀錄售出槍枝的序號、種類等資訊。法規對於如何存放、攜帶槍枝也有明確規定，若在公共場所，攜帶者必須事先申請並將槍枝完整封好，不能暴露於公眾視線中。

既然法規如此嚴密，泰國的私槍為何依然如此氾濫？根據紐約時報報導，泰國槍枝法規存在漏洞與警察系統嚴重的貪腐現象，穿著制服的執法者可能就是民間最大的私槍來源。泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國政府曾推行「槍枝福利計畫」（Gun welfare program），允許泰國皇家警察、國有企業等國家機構以較低的價格購買槍支，不僅沒有限制數量，官員還可在持槍滿三年後將其出售。警察往往喜歡使用自己買的槍枝，因為公發槍枝弄丟或損壞需要賠上一大筆罰款。

過去不時也有調查發現，警方利用法規漏洞私自售槍的情形所在多有。泰國公視報導，曾有一位警察被控濫用職權，竟發給同一位民眾600次購槍許可，他也在去年6月因為私下販售槍枝給緬甸武裝組織而遭到逮捕。泰國民眾只要有心，很容易就能在Facebook或其他網路社群上找到購買私槍的管道。

「槍枝政策」研究員皮卡（Michael Picard）也告訴美國之音，申請購槍者只要花點小錢行賄警察機關，就可以輕鬆加快審核速度。而民眾即使被抓到擁有私槍也甚少受罰，只要在一定期限內交出槍枝，甚至不需要繳交罰款。警察本身即扮演供應者，查緝私槍行動自然也經常虛應了事。

在兩起涉及軍警的大規模槍案之後，泰國政府去年已宣布將修改槍枝福利計畫，例如要求軍警持槍至少10至15年等。同時，泰國國會正在研議修法，要求軍警每隔一至兩年接受精神評估，若被判定心神失常，可能被剝奪擁槍資格。但截至今年仍尚未傳出大幅度修法，槍枝氾濫問題也暫時未見起色。

美國「世界人口綜述」組織（World Population Review）統計，2019年各國死於槍擊的人數，泰國的死亡人數為2804人，排行全球第15位，在東南亞僅次於菲律賓。