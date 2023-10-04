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最熱9月… 日本創百年新高 捷克18世紀來首見

編譯中心／綜合3日電
日本今年9月均溫高達攝氏24.91度，創下自1898年有資料以來的歷史新高紀錄；圖為一群人在虎之門山站塔的露台練習瑜伽，新的266米高的虎之門山站塔將於10月6日開放。（歐新社）
日本今年9月均溫高達攝氏24.91度，創下自1898年有資料以來的歷史新高紀錄；圖為一群人在虎之門山站塔的露台練習瑜伽，新的266米高的虎之門山站塔將於10月6日開放。（歐新社）

日本氣象廳表示，日本今年9月平均氣溫高達24.91℃，比往年同期上升2.66度，改寫2012年9月所觀測到的最高紀錄，再創1898年開始統計以來歷史新高；在此之前，9月最炎熱紀錄為2012年9月創下的23.76℃，其次為1999年的23.68℃。

據日媒報導，日本全國153個具50年以上氣溫統計數據的觀測地點中，有101處的9月平均氣溫創歷史新高；若以地區來區分的話，今年9月東北地區氣溫比往年高3.4℃為各地區之首，其次為關東甲信地區升高3.3℃，北陸地區也增加3.2℃。

央廣報導，隨著氣候變遷加速，今年預計將是人類歷史上最熱的一年，不只日本，包括奧地利、法國、德國、波蘭和瑞士在內的歐洲國家，日前都宣布有紀錄以來最熱的9月。

法國氣象局表示，法國今年9月的平均氣溫將在21.5℃左右，比1991-2020年的參考期，高出3.5℃至3.6℃，德國比1961-1990年的基線，高出近4℃，波蘭也比平均水準高出3.6℃，是自100多年前有紀錄以來最熱的月份。

捷克今年9月的均溫19.6℃也創下新高，此情況為18世紀有紀錄以來首見。

西班牙國家氣象局2日表示，西班牙全國各地10月氣溫創下歷史新高，1日南部高溫更飆至38.2℃，而這樣的反常高溫恐怕還會持續超過一周。

另一方面，馬來西亞由於各地空氣品質持續惡化，以及對新一波森林野火衍生霧霾的擔憂，環境部表示，將以人造雨方式來改善，並準備關閉學校。

幾乎每個旱季，印尼農民為棕櫚油、紙漿和造紙種植園清理土地的火耕，經常會導致火災，產生的霧霾幾乎籠罩東南亞大部分地區的天空，對公眾健康帶來風險，並讓旅遊業和航空公司感到擔憂。

馬來西亞環境局總監旺阿都拉迪(Wan Abdul Latiff Wan Jaffar)2日晚間表示，馬來西亞的空氣品質正在惡化，特別是在馬來西亞半島的西部，有11個地區記錄了有害的空氣污染指數(API)數據。

馬來西亞上周表示，鄰國印尼的火災造成了污染。但印尼否認發現任何霧霾越過邊境飄入馬來西亞。

旺阿都拉迪表示，將在API數據達到150，並延續超過24小時後，透過人造雨和其他應對污染的措施，來凈化空氣。當API達到100時，學校和幼兒園必須停止所有戶外活動，並在達到200時關閉。

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