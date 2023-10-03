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民眾倉皇逃出 曼谷一購物中心傳槍響至少3死4傷 槍手竟是青少年

編譯陳曉慈／即時報導
泰國曼谷市中心的大型購物中心暹羅百麗宮百貨3日下午傳出槍響，警方已封鎖現場。（Getty Images）
泰國曼谷市中心的大型購物中心暹羅百麗宮百貨3日下午傳出槍響，警方已封鎖現場。（Getty Images）

泰國曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）3日下午傳出槍響。網路影片可見民眾倉皇從百貨大樓逃出。據BBC，警方已逮捕一名使用手槍犯案的青少年。

法新設引述愛侶灣緊急中心（Erawan Emergency Center）負責人猶塔納（Yuthana Srettanan）報導，槍擊案造成3死4傷。路透引述當地電視台「第3頻道」（Channel 3）報導，槍聲疑似從百貨大樓廁所傳出。

綜合泰媒報導，最初的槍聲是從一樓廁所傳出。百貨內部拍攝的影片中顯示，在繁忙商場內可清楚聽見4聲類似槍響的聲響。此外也有目擊者在網路發文，稱自己躲在商店和廁所內。

警方已封鎖暹羅百麗宮百貨的入口，附近的泰國空鐵BTS暹羅站（BTS Siam station）也暫停服務。

泰國總理塔信已對事件表示擔憂。他在社群平台X上寫道：「我得知暹羅百麗宮發生槍擊案，並已下令警方展開調查。我對公眾安全感到十分擔憂。」

泰國 槍擊 BTS

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