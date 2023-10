民眾倉皇逃出 曼谷一購物中心傳槍響至少3死4傷 槍手竟是青少年

泰國 曼谷市中心的大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」(Siam Paragon)3日下午傳出槍響。網路影片可見民眾倉皇從百貨大樓逃出。據BBC,警方已逮捕一名使用手槍犯案的青少年。

法新設引述愛侶灣緊急中心(Erawan Emergency Center)負責人猶塔納(Yuthana Srettanan)報導,槍擊 案造成3死4傷。路透引述當地電視台「第3頻道」(Channel 3)報導,槍聲疑似從百貨大樓廁所傳出。

綜合泰媒報導,最初的槍聲是從一樓廁所傳出。百貨內部拍攝的影片中顯示,在繁忙商場內可清楚聽見4聲類似槍響的聲響。此外也有目擊者在網路發文,稱自己躲在商店和廁所內。

警方已封鎖暹羅百麗宮百貨的入口,附近的泰國空鐵BTS 暹羅站(BTS Siam station)也暫停服務。

泰國總理塔信已對事件表示擔憂。他在社群平台X上寫道:「我得知暹羅百麗宮發生槍擊案,並已下令警方展開調查。我對公眾安全感到十分擔憂。」

There's a shooting incident in Siam Paragon. To anyone going or planning to go there, please avoid it at this moment. Stay safe everyone. #สยามพารากอนpic.twitter.com/nIX5aRyhDn