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東南亞首條高鐵 印尼雅萬通車為何被嫌貴

編譯中心／綜合2日電
印尼總統佐科威2日主持東南亞第一條高鐵啟用典禮，雅萬高鐵也是中國「一帶一路」基礎設施倡議下的一個重點計畫，但民眾直呼票價貴。 （美聯社）
印尼總統佐科威2日主持東南亞第一條高鐵啟用典禮，雅萬高鐵也是中國「一帶一路」基礎設施倡議下的一個重點計畫，但民眾直呼票價貴。 （美聯社）

印尼總統佐科威2日為東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」正式營運揭幕，這是中國「一帶一路」基礎建設倡議的一個關鍵專案。這條高鐵全長142公里、斥資73億美元建造。列車時速高達350公里，從雅加達至另一座大城萬隆的通勤時間，將從三小時縮短到僅40分鐘。

雅萬高鐵主要由中國資助，由中國和印尼合資的印尼-中國高速鐵路公司（PT KCIC）承建，原定2019年通車。興建過程中遭遇土地問題、疫情導致工程進度延遲和成本膨脹等問題，最終超出預算12億美元；整體造價比當初同樣競標雅萬高鐵的日本所提出的62億美元總工程造價高出不少。

佐科威將高鐵命名為Whoosh，「這個名字的靈感源自於高速列車疾馳的呼呼聲」。他說：「雅萬高鐵代表我們的大眾運輸現代化，變得有效率且環境友善。」佐科威與其他高階官員及中國總理李強都曾試乘高鐵。

印尼官員表示，高鐵連接雅加達和西爪哇省首府、號稱印尼矽谷的萬隆，可望提高經濟生產力。他們還表示高鐵列車是由電力驅動，有助減少印尼的碳足跡。但一些專家懷疑其能產生的商業效益。有些批評者表示，高鐵專案的巨大成本可能會對財政造成壓力。

美國之音報導，雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總長209公尺的列車設有總座位601個。儘管票價尚未敲定，但印尼中鐵公司估計，每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約16美元）至VIP座位的35萬印尼盾（約22.53美元）不等。

相較之下，接駁巴士票價低至7萬7685印尼盾（約5美元），價差讓民眾很有感。

住在萬隆的安寧達．德瓦安堤懷疑高鐵對普通印尼人的實用性，她說：「這太貴了。我們還有其他價格類似的交通方式選擇，我寧願搭普通火車和巴士。」

不過，也有人對高鐵很感興趣。雅加達23歲居民阿米莉亞．拉希瑪表示：「希望會有許多人真的會選擇搭乘高鐵，否則在歷經投入資金和建設過程中面臨的挑戰後，會變成一種浪費。」

一位上周參加試乘的雅加達居民克里斯蒂安托・努薩特亞（Christianto Nusatya）說：「我非常高興、非常激動，我們終於可以在印尼搭乘高鐵了。」但努薩特亞表示，雅加達和萬隆之間距離太短，坐高鐵不太划算，他更傾向於選擇普通火車或汽車。

雅加達非政府組織交通研究所執行長戴迪·赫蘭邦（Deddy Herlambang）表示，如果高鐵連結雅加達和泗水，必將產生重大影響。但他對此鐵路項目能否在30年內營利感到悲觀。

印尼2日舉辦東南亞第一條高鐵啟用典禮，雅萬高鐵也是中國「一帶一路」基礎設施倡議下...
印尼2日舉辦東南亞第一條高鐵啟用典禮，雅萬高鐵也是中國「一帶一路」基礎設施倡議下的一個重點計畫，但民眾直呼票價貴。 （美聯社）

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