我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

信徒領聖餐 墨西哥教堂塌 釀9死50傷

編譯盧思綸 / 綜合報導
墨西哥1日上午一處教堂屋頂坍塌，造成至少9人喪生、50人受傷及30人受困瓦礫堆。（取材自X平台）
墨西哥1日上午一處教堂屋頂坍塌，造成至少9人喪生、50人受傷及30人受困瓦礫堆。（取材自X平台）

墨西哥1日上午一處教堂的屋頂突然坍塌，造成至少9人喪生、50人受傷及30人受困瓦礫堆，國民警衛隊、州警察、州民防辦公室及紅十字會均出動搜救，行動持續進行至晚間。

美聯社報導，事故發生在北部塔毛利帕斯州（Tamaulipas ）馬德羅城（Ciudad Madero）聖克魯斯教堂（Santa Cruz church），鄰近港市坦皮科（Tampico）。

塔毛利帕斯州警表示，事發時教堂約100名信徒，坦皮科天主教會（Roman Catholic Diocese of Tampico）主教瓦瑞茲（José Armando Alvarez）描述，教徒正在接受聖餐。

墨西哥國家安全發言人辦公室當日晚間證實9人喪生，坍塌原因恐怕出在「結構問題」。

該主教轄區公布受傷名單，總計50人送醫，最小傷者是年僅4個月大嬰兒。除此之外，9名死者中3名是兒童，教會原訂舉行洗禮儀式。

路透報導，社群媒體上的影片顯示教堂屋頂坍塌的瞬間，灰色的煙霧在空中瀰漫，黃磚外牆緊接著倒下，教堂已成為廢墟。

地震導致建物倒塌在墨西哥很常見，可是墨西哥國家地震局並未觀測到任何足以造成此等損害的地震活動。

現場不見牆面向外倒塌，也沒有任何跡象指向爆炸，可能單純是結構問題所致。

墨西哥 地震 社群媒體

上一則

亞馬遜瀕危河豚逾百熱死 2大原因奪命

下一則

東南亞首條高鐵 印尼雅萬通車為何被嫌貴

延伸閱讀

移民續湧入 墨西哥總統：每天約1萬人抵美墨邊界

移民續湧入 墨西哥總統：每天約1萬人抵美墨邊界
為偷渡到美國 卡車在墨西哥翻覆 古巴移民10死

為偷渡到美國 卡車在墨西哥翻覆 古巴移民10死
影／墨西哥教堂天花板坍塌 至少9死50傷 3死者是兒童

影／墨西哥教堂天花板坍塌 至少9死50傷 3死者是兒童
議員：中國人湧入買地種大麻和墨西哥毒販合作

議員：中國人湧入買地種大麻和墨西哥毒販合作

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快