亞馬遜瀕危河豚逾百熱死 2大原因奪命

亞馬遜河流域的特費湖過去一周驚傳逾百隻淡水海豚集體熱死，測得湖水溫度竟飆破攝氏39度。（取材自X平台）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，巴西亞馬遜 州（Amazon as）遭遇歷史性乾旱，附近亞馬遜河（Amazon River）流域的特費湖（Lake Tefé）過去一周驚傳逾百隻瀕危物種「亞馬遜河豚」（Amazonian dolphins，淡水海豚）集體熱死，測得湖水溫度竟飆破攝氏39度。

馬米勞瓦研究所（Mamirauá Institute）表示，大量死亡數很不尋常，推斷主因是高溫 湖水及極端乾旱所致。

研究所評論報導回覆，「目前斷定主因是極端氣候事件言之過早，可是所內專家研判跟乾旱期及特費湖超過攝氏39度的高溫湖水脫不了關係。」

亞馬遜河是世上最大的水道，目前處於旱季，流域內不少物種動物群受到超高水溫威脅。

現在研究員和生態倡議人士嘗試將倖存亞馬遜河豚，從潟湖和小湖外圍轉移到水溫較低的主要水流處，不過由於目標區域偏遠導致行動頗有難度。

除此之外，研究員科霍（André Coelho）受訪表示轉移到其他河流未必比想像中安全，必須事先確認目標流域是否存在有毒物質或病毒。

歷史性乾旱非但造成生態浩劫，同時巴西經濟也受到重創。亞馬遜州內59省平均水深明顯下降，阻礙河運和捕魚活動。

當局預估未來幾周內將面臨更嚴重乾旱，恐怕導致更大量的淡水海豚暴斃。