日本新幹線「希望號」3大連假取消自由座

日本JR東海與JR西日本最近宣布，共同營運的東海道．山陽新幹線「希望號」（のぞみ）從年底的三大長假開始，改全車指定席（對號座），取消自由座，降低列車誤點、預防月台擁擠事故。圖為在東京車站等待因停電停駛的新幹線的旅客。（路透）

日本 JR東海與JR西日本近日宣布，共同營運的東海道．山陽新幹線「希望號」（のぞみ）從年底的三大長假開始，改全車指定席（對號座），取消自由座，降低列車誤點、預防月台擁擠事故。

希望號最遠從東京到福岡博多，平均5個小時；東京到新大阪站爲2個半小時。現在1到3號車廂為自由座、4到7號、11至16號車廂對號座、8到10號車廂為綠色車廂（商務車廂）。

兩家公司表示，未來黃金周、中元節、新年等三大連假，1到3號車廂將改成對號座，約有250個座位。指定席約增兩成座位，共1300個。首先實施的是今年12月28日至明年1月4日，8天的新年假期。

為疏散搭車人潮，新幹線今年4月起實施差別票價。最尖峰的期間貴400日圓，最少人搭乘的期間便宜200日圓。

JR東海等表示，全車對號座的理由包括「指定席很早就被預約滿座」、「除了始發站的乘客，其他站的自由座乘客不是沒有座位就是無法上車」、「造成在月台長時間排隊等自由座」、「自由座車廂旅客上下車太耗時，以致列車延誤」。

一般認為，JR改採全車對號最大理由是自由座旅客造成列車延誤，尤其尖峰時段，發車密度高，造成一連串誤點。此外，月台候車的人過多，也有危險。

不過，全車指定席的希望號班次，持自由座車票仍然可以上車，但只能站在車廂與車廂間的連結通道。

日本新幹線與台灣高鐵類似，平日持自由座車票的人只能站在自由座車廂與車廂間的連結通道，但依車掌視人潮情況，允許旅客站在對號座車廂的通道。新幹線比較不同的是，若對號座有空位，乘客能補差價買座位，只是不保證全程都有座位。之後可能會有先買座席的人上車。

日本人同樣會抱怨在返鄉等熱門時段，指定席車廂內擠進很多持自由席車票的旅客，乘車品質降低。JR東海公關回應，「指定席車資只是確保有座位」。亦即，其他服務相同，除非買商務車廂座位。

現在新幹線有隼（はやぶさ）、疾風（はやて）、翼（つばさ）、小町（こまち）、光輝（かがやき）號等5種列車為全車對號座，但有販售「站票」。其實希望號在1992年營運時到2003年也是全車指定席，2003年以後才有自由席。

新幹線仍肩負通勤、通學等城際運輸功能，希望號以外的東海道山陽新幹線列車，仍保留自由席。