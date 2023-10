影／墨西哥教堂天花板坍塌 至少9死50傷 3死者是兒童

美聯社報導,墨西哥 當地時間1日上午一處教堂天花板坍塌,造成至少9人喪生、50人受傷及30人受困瓦礫堆,國民警衛隊、州警察、州民防辦公室及紅十字會均出動搜救,行動持續進行至晚間。

事故發生在北部塔毛利帕斯州(Tamaulipas )馬德羅城(Ciudad Madero)聖克魯斯教堂(Santa Cruz church),鄰近港市坦皮科(Tampico)。

塔毛利帕斯州警表示,事發時教堂約100名信徒,坦皮科天主教會(Roman Catholic Diocese of Tampico)主教瓦瑞茲(José Armando Alvarez)描述,教徒正在接受聖餐。

墨西哥國家安全發言人辦公室當日晚間證實9人喪生,坍塌原因恐怕出在「結構問題」。

該主教轄區公布受傷名單,總計50人送醫,最小傷者是年僅4個月大嬰兒。除此之外,9名死者中3名是兒童,教會原訂舉行洗禮儀式。

當地媒體公布照片可見教堂已成為廢墟,天花板幾乎整片坍落在地面。

地震 導致建物倒塌在墨西哥很常見,可是墨西哥國家地震局並未觀測到任何足以造成此等損害的地震活動。

現場不見牆面向外倒塌,也沒有任何跡象指向爆炸,可能單純是結構問題所致。

