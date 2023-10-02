臭蟲橫行巴黎地鐵、機場、醫院 法力抗蟲蟲入侵

巴黎地鐵、高速列車、戴高樂機場等地都發現了「臭蟲」；法國政府近期表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的蟲子。圖為戴高樂機場。（Getty Images）

由於臭蟲橫行巴黎地鐵 、高速列車、戴高樂機場，感到噁心的旅客紛紛在社群媒體 上發布影片；法國政府近期表示，將全力對抗在公共運輸、劇院、醫院數量增加的蟲子。

綜合媒體報導，法國交通部長波恩（Clement Beaune）在社群平台X表示，他將在下周召集公共運輸營運商的代表，「告知應對措施，以及如何為旅客提供更多保護」，藉此「安撫和保護」大眾。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）近日向法國LCI電視台表示，這種現象「普遍存在」。他說：「你必須明白沒有人是安全的…實際上，你可能在任何地方沾惹上臭蟲，並把牠們帶回家。」

巴黎市政廳日前呼籲法國總統馬克宏 政府協助解決臭蟲侵擾的問題，包括成立一個專門的工作小組。

臭蟲又稱床蝨，因牠們躲藏在床墊中的習慣而得名，不過牠們也可能藏在衣物和行李中。牠們通常在夜間活動，吸食人類的血液。

臭蟲叮咬會在皮膚造成紅腫、水泡或大片紅疹，並可能引起劇烈搔癢感或過敏反應。牠們通常還會引起心理困擾、睡眠問題、焦慮與憂鬱。

臭蟲有可能長到約7公釐長，而根據法國當局說法，臭蟲的出現與衛生程度無關。

法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）風險評估部門專家費特（Johanna Fite）告訴CNN：「我們發現越來越多臭蟲族群具有抗藥性，因此沒有什麼神奇的方法能擺脫牠們。」