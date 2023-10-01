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皮卡丘致敬名畫 亂入梵谷美術館

編譯中心／綜合30日電
皮卡丘版的「戴灰色氈帽的自畫像」。（歐新社）
皮卡丘版的「戴灰色氈帽的自畫像」。（歐新社）

荷蘭「梵谷美術館」（Van Gogh Museum）慶祝開館50周年，別開生面地與「寶可夢」公司展開聯名合作，推出一系列以寶可夢為主題、致敬梵谷畫作的作品與活動。

本次合作的6幅畫作，包括皮卡丘版本的「戴灰色氈帽自畫像」、伊布版本的「戴草帽自畫像」、向日花怪版本的「向日葵」、卡比獸版本的「在亞爾的臥室」、超音蝠版本的「麥田群鴉」和圖圖犬版本的「畫架前的自畫像」。

每一幅作品都有不同的寶可夢化身或參與其中，重現梵谷不同時期繪畫風格，包含構圖、配件、厚塗鮮豔色彩，以及具有個人特色的經典線條感筆觸，呈現戲劇張力十足的創作。

館方解釋，因梵谷受日本藝術影響甚深，故跟「寶可夢」合作，盼孩童通過結合兩者的作品探索和沉浸於藝術世界。展覽會舉行至明年1月7日。

除了6幅以梵谷經典作品為主題發想的「寶可夢版本畫作」外，館方還推出完成指定任務，其中包括探索藝術展覽並了解每件作品背後的靈感，就能換寶可夢卡牌的活動，吸引大量粉絲朝聖。

此外，寶可夢粉絲們還可以享受梵谷風格的寶可夢周邊商品，包括卡片套、遊戲墊、拼圖、衣服、袋子、海報和絨毛玩具。

然而，立意良善的合作卻成為黃牛下手的目標，黃牛在展覽第一天已到博物館禮品店將展覽周邊商品搶購一空，粉絲錄下黃牛們直衝紀念品區大量搶購一空畫面，還上網轉賣哄價，不少寶可夢迷痛斥，「免費活動又要變成斂財工具」，「寶可夢」為此在社交平台道歉。

遊客9月28日在展覽開幕日觀賞改編自梵谷「戴灰色氈帽的自畫像」的皮卡丘（Pika...
遊客9月28日在展覽開幕日觀賞改編自梵谷「戴灰色氈帽的自畫像」的皮卡丘（Pikachu）（左圖）和「戴草帽的自畫像」的伊布（右圖）。（Getty Images）

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