馬爾地夫大選 親中穆伊祖勝出 恐疏遠印度

馬爾地夫總統大選第二輪決選，親中候選人穆伊祖（右）勝出。（路透）

南亞國家馬爾地夫總統大選第二輪決選結果30日揭曉，由親中候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）勝出；由於中印兩國都在爭奪對這個熱帶天堂的影響力，這項結果勢必再次顛覆馬爾地夫與傳統盟國印度 之間的關係。

中央社引述法新社報導，45歲的穆伊祖在決選中贏得54.06%的選票，主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）則已承認敗選。穆伊祖領導的政黨上次執政期間曾獲巨額中國貸款。

索里在社群平台X上發文稱，「恭喜總統當選人穆伊祖，也祝賀所有展現和平與民主進程的人們。」

選舉結果揭曉後，穆伊祖在競選總部外短暫露面，並呼籲支持者在10月1日早上競選限制正式結束前暫勿慶祝。

現年61歲的索里將擔任看守總統，直至新任總統穆伊祖於11月17日宣誓就職。

今天的投票 率為85%，略高於本月初舉行的首輪投票。

本次投票結果翻轉了索里5年前上任以來，為恢復該國對新德里外交關係所做的努力。

穆伊祖的導師、馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）熱切接收中國「一帶一路」基礎建設計畫的金援，任內向中國大量借款，以推行建設計畫，並反對與印度維持良好關係；雅門因此遭控為了興建基礎設施債台高築，讓馬爾地夫陷入中國的債務陷阱。

穆伊祖曾矢言如果當選，將拉近與北京 當局的關係、檢視與印度的關係，並將釋放他的良師益友雅門；雅門因為貪污正在服11年徒刑，關在他任內監禁許多政治對手的同一座監獄島內。