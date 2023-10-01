俄烏戰重演？ 塞爾維亞重兵壓境科索沃 美促撤兵

北約已授權增加部隊駐紮科索沃，以解決當前緊張局勢。（路透）

美國白宮29日表示，發現塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結，彷彿重演俄羅斯 入侵烏克蘭前夕重兵壓境，美國敦促塞爾維亞撤出部隊，以避免破壞局勢穩定。國際擔憂兩國可能爆發進一步衝突，美國外交高官聯絡雙方領袖，北約 駐科索沃維和部隊表示擬增加兵力應付當前局勢，英國率先派兵增援。

駐科索沃的北約維和部隊已得到英國軍隊增援，拜登 政府表示正在與盟國協商，以確保駐科索沃軍隊的勢力與「與威脅相當」。

美國國家安全委員會發言人柯比29日表示，正在監視塞爾維亞在科索沃邊境的大規模軍事部署，其中包括前所未有的先進塞爾維亞火砲、戰車和機械化步兵部隊的部署，同時也呼籲塞爾維亞從邊境撤軍並緩解緊張局勢。

塞爾維亞29日未直接否認增兵，但否認軍隊「處於最高作戰準備狀態」的說法；但塞爾維亞傳媒27日報導，該國防長與軍方領袖視察一些部隊的「部署區」，但未披露詳情。科索沃質疑，塞爾維亞是想仿效俄羅斯吞併克里米亞般染指科索沃北部。

華府29日由兩大外交高官聯繫兩邊陣營。美國國家安全顧問蘇利文致電科索沃總理庫提（Albin Kurti）討論局勢升級問題，美國務卿布林肯則與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通話，呼籲立即緩和局勢以及恢復之前與科索沃關係正常化的協議。

科索沃政府指控，24日約30名塞爾維亞裔武裝槍手在科索沃北部村莊的一間修道院向警方開槍，導致科索沃一名員警死亡，而槍手中有3人被殺，另有3人被捕，兩國關係再陷緊張。

【報版可刪】武契奇政府宣布為3名被殺塞族槍手哀悼一日，防長稱3人是為科索沃自由、為塞爾維亞自由而死；塞爾維亞並譴責科索沃警察打擊行動是對塞族「過度使用武力」和「殘酷的種族清洗」，促請北約維和部隊取代科索沃警察重新接管科索沃；非政府組織「科索沃公民平台」行政總監埃米尼認為，塞爾維亞意圖逐走科索沃警察，再削弱科索沃對北部塞族聚居地主權。

北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日表示，他已「授權增加部隊，以解決當前局勢」。目前約有4500名士兵駐紮在科索沃。

英國國防部表示，已經為北約駐科索沃維和部隊（Kfor）提供由500至650名士兵組成的一個營。該營最近已抵達該科索沃，將進行訓練與長期規畫的演習。