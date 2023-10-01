我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

俄烏戰重演？ 塞爾維亞重兵壓境科索沃 美促撤兵

編譯徐榆涵／綜合30日電
北約已授權增加部隊駐紮科索沃，以解決當前緊張局勢。（路透）
北約已授權增加部隊駐紮科索沃，以解決當前緊張局勢。（路透）

美國白宮29日表示，發現塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結，彷彿重演俄羅斯入侵烏克蘭前夕重兵壓境，美國敦促塞爾維亞撤出部隊，以避免破壞局勢穩定。國際擔憂兩國可能爆發進一步衝突，美國外交高官聯絡雙方領袖，北約駐科索沃維和部隊表示擬增加兵力應付當前局勢，英國率先派兵增援。

駐科索沃的北約維和部隊已得到英國軍隊增援，拜登政府表示正在與盟國協商，以確保駐科索沃軍隊的勢力與「與威脅相當」。

美國國家安全委員會發言人柯比29日表示，正在監視塞爾維亞在科索沃邊境的大規模軍事部署，其中包括前所未有的先進塞爾維亞火砲、戰車和機械化步兵部隊的部署，同時也呼籲塞爾維亞從邊境撤軍並緩解緊張局勢。

塞爾維亞29日未直接否認增兵，但否認軍隊「處於最高作戰準備狀態」的說法；但塞爾維亞傳媒27日報導，該國防長與軍方領袖視察一些部隊的「部署區」，但未披露詳情。科索沃質疑，塞爾維亞是想仿效俄羅斯吞併克里米亞般染指科索沃北部。

華府29日由兩大外交高官聯繫兩邊陣營。美國國家安全顧問蘇利文致電科索沃總理庫提（Albin Kurti）討論局勢升級問題，美國務卿布林肯則與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通話，呼籲立即緩和局勢以及恢復之前與科索沃關係正常化的協議。

科索沃政府指控，24日約30名塞爾維亞裔武裝槍手在科索沃北部村莊的一間修道院向警方開槍，導致科索沃一名員警死亡，而槍手中有3人被殺，另有3人被捕，兩國關係再陷緊張。

【報版可刪】武契奇政府宣布為3名被殺塞族槍手哀悼一日，防長稱3人是為科索沃自由、為塞爾維亞自由而死；塞爾維亞並譴責科索沃警察打擊行動是對塞族「過度使用武力」和「殘酷的種族清洗」，促請北約維和部隊取代科索沃警察重新接管科索沃；非政府組織「科索沃公民平台」行政總監埃米尼認為，塞爾維亞意圖逐走科索沃警察，再削弱科索沃對北部塞族聚居地主權。

北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日表示，他已「授權增加部隊，以解決當前局勢」。目前約有4500名士兵駐紮在科索沃。

英國國防部表示，已經為北約駐科索沃維和部隊（Kfor）提供由500至650名士兵組成的一個營。該營最近已抵達該科索沃，將進行訓練與長期規畫的演習。

北約 俄羅斯 拜登

上一則

用烏人打烏軍 俄新徵兵令納入4占領區

下一則

首趟狗狗專機杜拜啟航 主人+毛孩單程9925元

延伸閱讀

緊張升級 白宮警告：塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結

緊張升級 白宮警告：塞爾維亞軍隊在科索沃邊境大規模集結
科索沃北部局勢升溫1警遇襲身亡 持槍人士闖修道院

科索沃北部局勢升溫1警遇襲身亡 持槍人士闖修道院
疫情帶來機會？西方疑慮中國準備「DNA軍備競賽」

疫情帶來機會？西方疑慮中國準備「DNA軍備競賽」
NBA／塞爾維亞巨神兵1年約續留火箭 溫班亞馬身高仍排第2

NBA／塞爾維亞巨神兵1年約續留火箭 溫班亞馬身高仍排第2

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37
中國因應日本將福島第一核電廠核處理水排放入海，全面禁止日本產水產品進口的影響持續擴大，特別是日本銷往中國占比高的帆立貝，明顯出現庫存過多及價格下滑的情況。示意圖。(圖／Ingimage)

日本排放核處理水滿月 這產品因中國禁令價跌

2023-09-24 12:49

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門