日本島根縣人口跌破65萬…縣民直指1原因 吸引移居者成反轉希望

日本島根縣今年推估人口數不到65萬人，是從1973年開始統計以來首度跌破65萬人。示意圖，（美聯社資料照）

日本 島根縣今年推估人口數不到65萬人，是從1973年開始統計以來首度跌破65萬人。為反轉人口減少現況，島根縣政府寄望吸引移居者遷入，也期盼中央政府能有所作為。

日本「山陰中央電視台」報導，島根縣人口數位居日本47個都道府縣的倒數第2名，根據日前公布截至今年9月1日止的人口推估數為64萬9679人，是從1973年開始統計以來首度跌破65萬人。

1951年創作的島根縣縣民之歌「淡紫的山脈」歌詞中提到「90萬的縣民」，可以知道當年人口曾經多達90萬人。不過，島根縣政府相關業務負責人說，「終於跌破65萬人」，島根縣從2014年跌破70萬人後，9年後又減少約5萬人。

島根縣民說道，因為位於本州島西部山陰地方也是沒辦法的事，這裡產業很少；有縣民則說，希望能有更多店家到島根縣開業。

全縣人口跌破65萬人的狀況，讓島根縣政府的負責人也難掩危機感。島根縣政府企劃局官員飯塚修司說，相較思考如何讓離開島根縣的人減少，重要的是如何讓人進來島根縣。

面對人口持續減少，被寄望能反轉現況的就是「移居者」。飯塚表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 肆虐期間，民眾再度認知到在鄉下生活的許多優點。

島根縣政府指出，因為疫情選擇到郊區生活的人增加，2022年度移居島根縣的人口為3463人，時隔兩年轉增。

提出因應人口減少對策並視為縣政最重要課題的島根縣知事丸山達也表示，在致力推動年輕人到島根縣就業 等對策同時，也將要求中央政府改變人口集中東京的現況，及採取把企業及就業機會分散到郊區的政策。

跟島根縣相鄰、人口數是全日本吊車尾的鳥取縣，從2021年跌破55萬人後持續減少，到今年9月1日時推估人口數為53萬7768人，依舊是日本人口最少的縣。對於島根縣及鳥取縣來說，採取因應人口減少對策已成刻不容緩的課題。