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馬爾地夫總統大選結果揭曉 親中候選人穆伊祖勝出

中央社／馬爾地夫首都瑪萊30日綜合外電報導
馬爾地夫總統大選第二輪決選結果揭曉，由親中候選人穆伊祖勝出。（Getty Images）
馬爾地夫總統大選第二輪決選結果揭曉，由親中候選人穆伊祖勝出。（Getty Images）

南亞國家馬爾地夫總統大選第二輪決選結果今天揭曉，由親中候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）勝出。這項結果勢必再次顛覆馬爾地夫與傳統盟國印度之間的關係。

法新社報導，45歲的穆伊祖在決選中贏得54.06%的選票，主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）則已承認敗選。穆伊祖領導的政黨上次執政期間曾獲巨額中國貸款

索里在社群平台X上發文稱，「恭喜總統當選人穆伊祖，也祝賀所有展現和平與民主進程的人們。」

選舉結果揭曉後，穆伊祖在競選總部外短暫露面，並呼籲支持者在明天早上競選限制正式結束前暫勿慶祝。

現年61歲的索里將擔任看守總統，直至新任總統穆伊祖於11月17日宣誓就職。

今天的投票率為85%，略高於本月初舉行的首輪投票。

本次投票結果翻轉了索里5年前上任以來，為恢復該國對新德里外交關係所做的努力。

穆伊祖的導師、馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）任內向中國大量借款，以推行建設計畫，並反對與印度維持良好關係。

由於人民對雅門日益獨裁的統治感到不滿，索里於2018年當選總統，並指責雅門將國家推入中國債務陷阱。

穆伊祖也先前矢言要釋放雅門。他目前已因貪腐與洗錢罪名在獄中服刑11年。

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