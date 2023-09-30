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瓜地馬拉檢方搜索選務處 美洲國家組織警告違憲

中央社／墨西哥市29日綜合外電報導

美洲國家組織今天表示，瓜地馬拉的檢察總長近來對選舉當局採取的行動是違憲，令人無法容忍。這是美洲國家組織截至目前對相關事件發出最強烈的譴責之一。

路透社報導，美洲國家組織（Organization of American States，OAS）在聲明中說，瓜地馬拉檢察總長團隊對選務當局辦公室發動的新一波突襲搜查，構成政治迫害。

中美洲國家瓜地馬拉8月20日舉行總統大選決選，由承諾打擊貪腐的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）勝出，但選後政敵發動的激烈鬥爭使他的勝利蒙上陰影。

早在總統大選決選前，瓜地馬拉檢方便以登記缺陷為由，將阿雷巴洛所屬的種子黨（Semilla）停權。

瓜地馬拉檢方還突襲搜查了種子黨的總部和瓜地馬拉選舉當局的辦公室，引發國際抗議。

美洲國家組織的聲明表示：「這種性質的攻擊…成為區域一個可恥的例子。（瓜地馬拉）檢察總長辦公室決定要無視國際社會的多次呼籲，其行為也違反了民主標準。」

美國本月稍早要求瓜地馬拉有關當局停止對選舉官員和種子黨黨員的「恐嚇行為」。

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