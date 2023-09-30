全球最佳海港新加坡連3冠 第35次奪亞洲最佳

新加坡連3年獲選全球最佳海港，也是第35次獲選為「亞洲最佳海港」。（Getty Images）

新加坡 在2023年「亞洲貨運、物流與供應鏈 獎」（Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards，AFLAS）中，連續三年獲選為「全球最佳海港」，也是第35次獲選為「亞洲最佳海港」。新加坡海事及港務管理局（MPA）今天發布得獎消息。

綜合媒體報導，AFLAS獎由貨運和物流刊物「亞洲貨運新聞」（Asia Cargo News）舉辦，旨在表彰供應鏈領域的領先服務提供商，以表彰它們在服務質量、創新、客戶關係管理和可靠性方面的領導力和一致性。獲獎者由該刊物的讀者投票決定。

新加坡港口既是全球供應鏈的樞紐，也在推動航運減碳 和轉型方面具有領先地位。

新加坡代理交通部長兼財政部高級政務部長徐芳達說：「新加坡很榮幸被評為全球最佳海港和亞洲最佳海港。這些獎項是政府、行業、工會和工人共同努力和密切合作的結果。我們將繼續發展我們的港口，使它成為全球供應鏈中有效率、可持續和值得信賴的節點。」

新加坡海事及港務管理局局長張英智表示，「這些獎項證明了新加坡海事及港務管理局與行業和國際合作夥伴、研究和企業界以及工會之間的夥伴關係和協作。新加坡海事及港務管理局始終致力於營造鼓勵創業精神、創新和人才發展的環境。我們將繼續與合作夥伴合作，增強新加坡的互聯互通，推進數碼化工作，並根據國際海事組織（IMO）2023年的減少船舶溫室氣體排放戰略，加速國際航運脫碳。」