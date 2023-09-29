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菲律賓移除黃岩島附近中國屏障 美國防部高官力挺：捍衛主權

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
菲律賓海岸防衛隊25日公布照片，顯示隊員正在裁斷連繫黃岩島海上浮動屏障的繩索，聲稱該障礙物阻擋菲國漁民進入傳統漁場。（Getty Images）
菲律賓海岸防衛隊25日公布照片，顯示隊員正在裁斷連繫黃岩島海上浮動屏障的繩索，聲稱該障礙物阻擋菲國漁民進入傳統漁場。（Getty Images）

美國國防部副助理部長福特（Lindsey Ford）今天說，菲律賓拆除中國在南海黃岩島附近設置的浮動屏障，是「捍衛他們自身主權的大膽舉動」。

路透社報導，馬尼拉對中國在黃岩島附近設置球型浮標表示憤怒。距菲律賓約200公里的黃岩島位於南海爭議地區內，多年來不時發生主權和漁權衝突。

菲律賓海岸防衛隊25日表示，他們已執行「特殊行動」移除浮動屏障，並稱這個屏障違反國際法並危害航行。

美國負責南亞與東南亞事務的福特在一場國會聽證會上，讚揚菲律賓當局的行動，並重申華府對亞洲盟國的安全承諾。

福特向美國聯邦眾議院外交事務委員會表示：「國防部一直非常明確地表示，當談到我們對菲律賓的條約承諾時，我們認為對菲律賓武裝部隊、公務船、飛機的武裝攻擊均適用於南海，其中包括菲律賓海岸防衛隊。」

她說：「我們絕對信守那些承諾。」

中國海警27日晚間反駁菲律賓的說法，並稱有艘菲律賓船隻「非法」進入這個區域，才會在22日設置這些屏障，但中方已於23日將其收回。

中國外交部說，菲律賓漁業及水產資源局的船隻22日「闖入」中國水域，中國海警才會採取這項「必要措施」。

在馬尼拉迅速強化與華府的軍事關係時，這起事件凸顯了中國與菲律賓間的緊張關係。

福特說，美國對於菲方執行「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）表示「樂見」。馬尼拉與華府今年稍早達成這項協議，讓美國能夠進入菲律賓另外4個軍事基地。

中國2012年奪下黃岩島控制權，關於這座島礁的控制權一直是敏感議題，是菲律賓向海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）提出法律案件的一部分。

常設仲裁法院2016年裁定，北京聲稱擁有南海90%主權缺乏國際法依據，而中國拒絕接受這個具有里程碑意義的裁決。

華府 國防部 東南亞

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