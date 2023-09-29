我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18年之最 紐約市貧富差距拉大 曼哈頓達53倍

紐約市議會通過法案 執法員開罰單須出示工作證

華府加強與太平洋島國關係 馬紹爾群島續簽安全協定

中央社／雪梨29日綜合外電報導

馬紹爾群島（Marshall Islands）有望很快與美國續簽一項經濟及安全合作協議，這對美國抵抗中國在太平洋地區日益增長的影響力是個好消息。

根據「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國會為馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉提供經濟和安全援助。美國和馬紹爾群島一直就是否續簽這項即將在本月底到期的協定進行協商。

綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）與路透社報導，馬紹爾群島國會已通過接受這項協定的決議，預計很快就會獲得認證。美國已與密克羅尼西亞和帛琉續簽「自由加盟協約」。

這些協議在增強美國軍力方面發揮關鍵作用。馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）是美國彈道飛彈測試場所在地，也是太空相關計畫的重要基地。根據美國中央情報局（CIA），瓜加林環礁還設有支援全球衛星定位系統（GPS）的4座專用地面天線之一。

馬紹爾群島以美國過去在比基尼環礁（Bikini Atoll）進行核武試爆後，未能提供足夠補償為由，在續簽談判中要求美國的額外支持。

路透昨天報導，美國也將支持一項海底網路電纜計畫，新電纜將連接美屬薩摩亞（American Samoa）和關島這兩個美國屬地，並延伸至另外12個太平洋島嶼。

美國總統拜登25日與太平洋島國領袖召開一年多來的第2次高峰會。官員表示，拜登承諾投資包含海底電纜在內的新基礎建設，目的是要抑制中國在華府認為具有戰略重要性的地區進行擴張。

拜登也承諾與國會合作，在用於減緩氣候變遷影響、促進經濟成長、打擊非法捕撈和改善公共衛生的計畫投資2億美元。

國家安全會議（NSC）印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天透過電話會議告訴記者，拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和太平洋島國領袖之間的對話是「合作性、建設性、前瞻性的，我認為最重要的是，美國政府官員悉心傾聽意見」。

主管東亞和太平洋事務的國務院助卿康達（Daniel Kritenbrink）則在電話會議中表示，美國將「很快」與3個太平洋島國達成並實施「自由加盟協約」。

拜登 投資 國務院

上一則

為解決綁架問題 日媒：日本與北韓人士兩度在東南亞秘會

下一則

收件者不在家也能投遞包裹 日本設法減輕物流業負擔

延伸閱讀

拜登火力全開：川普再掌權將顛覆憲法

拜登火力全開：川普再掌權將顛覆憲法
中國副總理何立峰擬先訪美 年底前拜習會有譜

中國副總理何立峰擬先訪美 年底前拜習會有譜
眾院右派將開支法案武器化 砍國防部長月薪剩1元

眾院右派將開支法案武器化 砍國防部長月薪剩1元
大法官禁止平權措施 教育部仍促大學增加錄取少數族裔

大法官禁止平權措施 教育部仍促大學增加錄取少數族裔

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
物有所值 這是今年最佳洗衣機

物有所值 這是今年最佳洗衣機
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場

布林肯竟然會彈電吉他 國務院晚宴上彈唱驚艷全場