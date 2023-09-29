華府加強與太平洋島國關係 馬紹爾群島續簽安全協定

馬紹爾群島（Marshall Islands）有望很快與美國續簽一項經濟及安全合作協議，這對美國抵抗中國在太平洋地區日益增長的影響力是個好消息。

根據「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國會為馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉提供經濟和安全援助。美國和馬紹爾群島一直就是否續簽這項即將在本月底到期的協定進行協商。

綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）與路透社報導，馬紹爾群島國會已通過接受這項協定的決議，預計很快就會獲得認證。美國已與密克羅尼西亞和帛琉續簽「自由加盟協約」。

這些協議在增強美國軍力方面發揮關鍵作用。馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）是美國彈道飛彈測試場所在地，也是太空相關計畫的重要基地。根據美國中央情報局（CIA），瓜加林環礁還設有支援全球衛星定位系統（GPS）的4座專用地面天線之一。

馬紹爾群島以美國過去在比基尼環礁（Bikini Atoll）進行核武試爆後，未能提供足夠補償為由，在續簽談判中要求美國的額外支持。

路透昨天報導，美國也將支持一項海底網路電纜計畫，新電纜將連接美屬薩摩亞（American Samoa）和關島這兩個美國屬地，並延伸至另外12個太平洋島嶼。

美國總統拜登 25日與太平洋島國領袖召開一年多來的第2次高峰會。官員表示，拜登承諾投資 包含海底電纜在內的新基礎建設，目的是要抑制中國在華府認為具有戰略重要性的地區進行擴張。

拜登也承諾與國會合作，在用於減緩氣候變遷影響、促進經濟成長、打擊非法捕撈和改善公共衛生的計畫投資2億美元。

國家安全會議（NSC）印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天透過電話會議告訴記者，拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和太平洋島國領袖之間的對話是「合作性、建設性、前瞻性的，我認為最重要的是，美國政府官員悉心傾聽意見」。

主管東亞和太平洋事務的國務院 助卿康達（Daniel Kritenbrink）則在電話會議中表示，美國將「很快」與3個太平洋島國達成並實施「自由加盟協約」。