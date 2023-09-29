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新加坡抗通膨 豪灑8億現金給民眾 250萬人受惠

編譯葉亭均／綜合28日電
新加坡宣布推出11億星元（約8億美元）方案，以緩衝民眾受到物價上漲的衝擊。（美聯社）
新加坡宣布推出11億星元（約8億美元）方案，以緩衝民眾受到物價上漲的衝擊。（美聯社）

為緩解通貨膨脹之苦，新加坡宣布推出11億星元（約8億美元）方案，來緩衝民眾受到物價上漲的衝擊，儘管在這個東南亞唯一的已開發國家中，通膨已經穩定減緩。

新加坡28日的官方聲明引述新加坡副總理兼財長黃循財的說法，表示這項方案將為更多中低所得家庭提供更多支撐。方案內容包括向民眾分發現金與大眾運輸票券，協助緩衝較高水電費、以及即將調高碳稅所產生的影響。

黃循財表示：「新加坡政府承諾支持新加坡民眾度過這些不確定時期。」海峽時報稍早報導，新加坡政府將不會動用過往的準備金來資助這項方案。

雖然物價漲勢普遍有所有和，星國央行追蹤的核心通膨指標正邁向15個月來最低水準，然而電價等費用上漲，再加上大眾運輸票價和水價醞釀上漲，將衝擊消費者。

黃循財在聲明中 表示：「家庭仍在應付各項領域價格上漲的衝擊。」

最新的方案包含提撥8億美元至援助配套（Assurance Package），使後者從首度宣布以來總金額超過100億美元。這些配套方案包含為250萬名符合資格的新加坡成年人發給每人200星元現金（約146.4美元），預定今年12月；總計而言，符合資格的新加坡民眾12月將領取到多達800星元（約585.6美元）的現金。

此外，從2024年1月至2025年12月，預計將有95萬戶新加坡家庭獲得額外發放的水電費折抵（U-Save），為每季20元星元，換算下來接下來的2年內每年會獲得80元星元，以此緩衝2024、2025年水電費與碳稅調漲帶來的影響。

另外，若是每月收入不超過1600美元的家庭，還能獲得每張價值星元50元的公共交通券（PTV），將從今年12月底開始發放，可以用於儲值車費卡、購買每月旅遊或優惠通行證。

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