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南韓在亞運電競擦亮招牌 業界盼提升產業地位

編譯陳律安／綜合28日電
英雄聯盟項目在杭州亞運的比賽場地。（歐新社）
英雄聯盟項目在杭州亞運的比賽場地。（歐新社）

南韓杭州亞運擦亮電競強國的招牌，許多遊戲項目的參賽者都繳出亮眼成績，南韓電競產業人士希望國家代表隊在亞運取得佳績，繼而進一步提升電競產業的地位。

在2018年的雅加達亞運，電競成為表演項目以探索其潛力，如今在2023年的杭州亞運，電競首次成為正式項目，舉辦了七種賽事，其中南韓參與其中四項，分別是英雄聯盟、FIFA Online、快打旋風5、及絕地求生，並在快打旋風項目已勇奪金牌，不負電競強國的名聲。

一位產業主管說：「電競已成亞運的正式項目，將把對遊戲的負面觀感轉為正面印象，這也向世界展示南韓在電玩產業的地位，由南韓遊戲公司製作的遊戲已獲選為比賽項目。」

台灣選手在杭州亞運的電競項目也表現優異，於英雄聯盟賽事挺進金牌戰，將遭遇南韓對手，也已在快打旋風項目拿下銀牌和銅牌。

當談及電競歷史，就不能不提南韓，南韓在90年代末期就開始舉辦業餘電競賽事，這是拜暴雪遊戲「星海爭霸」的高人氣所賜。南韓在1999年成立韓國電子競技協會，於2000年主辦第一屆世界電子競技大賽。

FIFA Online和絕地求生，分別由南韓遊戲業者Nexon和Krafton所研發。

南韓 杭州亞運

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