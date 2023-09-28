擬跟進中國「禁日海鮮進口」 俄有1目的

中國宣布全面停止從日本進口水產，俄羅斯擬跟進禁止日本海產進口，同時希望中國多買一點俄羅斯水產；圖為日本福島魚市場。（歐新社）

俄羅斯 聯邦動植物防檢疫署26日表示，因為日本 自9月24日把福島核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯可能會跟進中國，禁止進口日本海鮮。此外，財政陷入危機的俄羅斯喊話中國，希望中方多買一點俄羅斯水產。

路透報導，日本上個月開始將核處理水排放入海，引起中國強烈批評。中國隨後全面禁止日本水產品進口，以作為報復。

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署表示，已與中國監管機構討論日本食品出口問題。俄羅斯是中國最大海鮮供應國之一，正在尋求增加在中國的市占率。

俄羅斯在聲明中表示：「考量到產品可能受到輻射汙染的風險，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署正考慮跟進中國、限制日本海產供應的可能性。在與日方協商後，將做出最終決定。」

今年到目前為止，俄羅斯已進口118公噸日本海鮮。俄羅斯聯邦動植物防檢疫署表示，已致函日本，希望進行協商，並要求日本在10月16日前提供出口海產的輻射檢測資訊，包含氚含量。

日本內閣官房長官松野博一27日表示，日本將檢視俄羅斯的聲明。

日本表示，福島第一核電廠的核處理水藉由淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，因此是安全的。氚是氫的同位素，很難與水分離。在排放至太平洋前，核處理水的氚含量將被稀釋至遠低於國際的排放標準。

日本曾表示，俄羅斯和中國的批評缺乏科學證據支持。

松野博一表示：「我們強烈要求俄羅斯依據科學證據行事。」他還說，俄羅斯是聯合國國際原子能總署福島專家小組成員之一，該專家小組於七月認可核處理水排放入海的計畫。

另一方面，就在中國開始放「十一長假」前，日本政府觀光 廳長官高橋一郎27日談到「核處理水」排放入海對日本觀光帶來影響時說，現階段來看影響有限。

高橋27日在例行記者會上說，已詢問中國旅行社截至9月25日的旅遊行程預約狀況，雖然有些中國旅行社回答有一定程度的取消，但也有旅行社的預約量反而高於疫情爆發前的2019年同期。

高橋說，有關影響的有無或大小，各家旅行社情況都不同，基於這種狀況，認為現階段對日本觀光造成的影響有限；並表示，會在關注訪日中國觀光客的動向與實際狀況同時，確實推動宣傳日本的行銷活動等必要作為。