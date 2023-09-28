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THE世界大學排名 牛津連8年奪冠 美7校擠前10

編譯中心／綜合27日電
英國「泰晤士高等教育」特刊公布2024年世界大學排名，牛津大學連續第8年蟬聯世界第一；圖為英國牛津大學萬靈學院。（路透）
英國「泰晤士高等教育」特刊公布2024年世界大學排名，牛津大學連續第8年蟬聯世界第一；圖為英國牛津大學萬靈學院。（路透）

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）27日公布2024年世界大學排名，英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一。排名根據教學、研究環境、研究質素、產業及國際展望評分，其中牛津大學平均取得98.5分排名第一，前10名其餘大學均來自英國或美國。至於中國的清華大學排名第12，是排名最高的亞洲學府，與排名第14的北京大學，以及排名第19的新加坡國立大學，這3所亞洲大學排名一起躋進前20名。

在總排名方面，世界排名前10的大學依序為牛津大學、史丹佛大學、麻省理工學院、哈佛大學、劍橋大學、普林斯頓大學、加州理工學院、倫敦帝國學院、加州大學柏克萊分校、耶魯大學。

世界排名前10的大學之中，英國和美國各占3所和7所。在亞洲地區，世界排名最高的3所大學依序是位於中國的清華大學（第12名）和北京大學（第14名），以及新加坡國立大學（第19名）。

這是THE第20次發布世界大學排名，也是規模最大的一次，共計有來自108個國家地區的1904所大學院校參與排名。

2024年世界大學排名採用18項績效指標，較往年多。這18項指標涵蓋5大領域：教學、研究品質、研究環境、國際展望、產業。THE提醒，此次排名方法的變化可能影響部分大學院校的分數；分析比較各大學院校歷年排名時，應將此因素納入考量。

根據THE提供的資料，與其他參加評比的各國家地區大學院校相較，在「產業」和「研究環境」這兩個領域，台灣的表現高於世界平均水準，但在「教學」、「國際展望」和「研究品質」這3個領域，則低於世界平均水準，特別是「研究品質」。

加州大學 新加坡 北京

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