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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

編譯季晶晶／綜合27日電
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

財經網站CNBC報導，根據國際貨幣基金（IMF）新近分析，全球成長最快的經濟體到2028年時可能增長超過100%，主要受惠於石油生產和出口部門帶來的利潤。這個國家就是位於南美洲、人口僅80萬的蓋亞那，預估到今年底，GDP成長率會是「極快速度」的38%。

不僅是IMF，Fitch Solutions旗下研究單位BMI也看好蓋亞那，該公司拉丁美洲國家風險部門主管Andrew Trahan說，「蓋亞那今年將實現爆炸性成長」，在未來五年，實質GDP預估增加115%左右。確切增幅取決於能多快增加石油生產。

根據IMF，蓋亞那2022年GDP成長率是62.3%，居全球之冠。Trahan預測，2023年還能再次成為全球成長最快的經濟體，並至少未來兩年保持此一榮銜。

BMI預估，蓋亞那的石油產量能從今年的每日39萬桶，增加到2027年的每日逾100萬桶，因埃克森美孚領軍的集團在該國Stabroek Block開闢新的海上油田。廣達660萬英畝的Stabroek Block估計蘊藏110億桶石油。

此外，蓋亞那的非石油部門因為對交通、住房和人力資本的投資而受提振。根據IMF報告，蓋亞那農業、礦業和採石業也表現良好。

但大好前景並非全無風險。研究機構Chatham House副研究員Valerie Marcel說，原是貧窮加勒比海國的蓋亞那能否持續積極的成長軌跡，要看政治穩定度和油價走向，應小心腐敗以及過度依賴單一產業發展的荷蘭病（Dutch Disease）。她說，隨時間推移，油價會有大波動，最終降到低點，這是蓋亞那必須努力讓經濟多元化的重要原因。

蓋亞那 石油 油價

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