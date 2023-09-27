波蘭涉賣25萬申根簽證 德國1動作威脅

波蘭涉倒賣25萬申根簽證，引發德國總理蕭茲呼籲波蘭澄清有關指控；圖為戒備森嚴的波蘭邊界。（取材自X平台）

波蘭一些領事館日前被揭發向來自亞洲與非洲的移民，出售至少25萬份申根地區工作簽證的醜聞；除了歐盟要求華沙解釋，面對大量非法移民 湧入的波蘭鄰國德國 尤其關注事件，德國總理蕭茲 威脅恢復與波蘭的邊境管制；波蘭外長拉烏批評蕭茲的言論是干涉波蘭內政和下月舉行的大選。

綜合香港與波蘭媒體報導，德國內政部長費瑟致電波蘭內政部長，德國內政部也召見波蘭駐德大使。要求不具名的消息人士表示，德國總理蕭茲政府正尋求「針對可能的簽證弊案相關嚴重指控迅速作出澄清」。

在亞洲及非洲的波蘭領事館和一些外部公司職員，過去兩年半涉嫌受賄，向至少25萬名移民打開進入歐盟大門，只要申請人付款給仲介付款，不必經過審核就能加速取得申根簽證，可在波蘭工作或前往德國等歐盟國家。

醜聞曝光適逢蕭茲政府就非法移民問題備受愈來愈大壓力。今年前八個月，德國已接獲超過20.4萬人的庇護申請，較去年同期大增77%，還未計去年2月俄軍侵烏以來到達當地的110萬名烏克蘭難民。

蕭茲上周六出席社民黨競選集會時，承認非法移民人數急增，明言不希望波蘭簡單「放行」難民，事後又質疑德國難民政策，促請波蘭先讓難民在當地登記和進行庇護程序，收錢發簽證「只會令問題惡化」。他指德國將視情况在波蘭邊境採取「額外措施」。內政部長發言人稱，可能有必要在波蘭和捷克邊境實施管制，以打擊人蛇偷運集團。

波蘭外長拉烏在社交平台批評蕭茲言論是「企圖干涉波蘭內政和波蘭正進行的競選活動」，要求對方尊重波蘭主權，不要發表有損兩國關係的言論。蕭茲發言人隨後否認德國干預波蘭內政，但強調德國會繼續要求華沙澄清指控。