法從尼日撤軍、召回大使 1現象堪憂

2023年8月27日，尼日政變一個月後，民眾聚在首都尼阿美支持政變，要求法國大使離開，標語寫著「打倒西非經共體，打倒法國」。（路透）

法國總統馬克宏 24日宣布，法國將結束與西非國家尼日的軍事合作，將負責在非洲沙赫爾地區打擊伊斯蘭主義叛亂分子的1500名駐當地法軍撤離，並且召回駐尼日大使。對於法國撤回駐尼日大使和駐軍，正在肯尼亞出訪的美國國防部 長奧斯汀（Lloyd Austin）25日表示，「在給予外交機會的同時，我們還將繼續研究其他所有措施，優先考慮我們的外交和安全目標」。

據報導，美國國防部長沒有直接回應法國準備撤軍並召回大使的決定。為了打擊恐怖組織，美國在尼日爾駐紮近1100名士兵。發生軍事政變之後，美國正準備將其在尼日爾的駐軍人數減少近一半。

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這些士兵將於今年底之前撤離。此舉將導致法國在沙赫爾地區（Sahel）展開的反恐行動，以及法國的區域影響力受挫。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

不過馬克宏強調，尼日「不會被政變者挾持」。尼日軍方於7月26日監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府，招致區域各國譴責，馬克宏也拒絕承認其合法性。

他接受法國1台（TF1 ）和法國第2電視台（France 2）訪談時說：「我們將與政變者諮商，因為我們希望事情平靜地發展。」

他表示，將被召回的法國駐尼日大使會於數小時內返國。

近年中國、俄羅斯加強涉足非洲，近年來法國在西非前殖民國間的影響力已然衰落，並且遭到當地民眾嚴厲批評。非洲國家近3年發生9場軍事政變，而自從馬利和布吉納法索發生政變以來，兩國境內的法國駐軍便已撤離，導致它在區域打擊伊斯蘭主義叛亂行動中可以發揮的作用與日俱減。

政變前，尼日一直是法國和美國重要安全夥伴，被兩國當作在中西非更廣泛的沙赫爾地區打擊叛亂分子的基地。然而，自從7月26日政變以來，位在尼日首都尼阿美（Niamey）的法國軍事基地就成為反法示威的眾矢之的。

對此，尼日軍事統治者立即在國家電視台宣讀聲明做出回應。聲明中說，「在這個周日，我們慶祝朝尼日主權邁出的新一步」，「這是一個歷史性的時刻，說出了尼日人民的決心和意願」。