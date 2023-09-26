我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

法從尼日撤軍、召回大使 1現象堪憂

編譯中心／綜合25日電
2023年8月27日，尼日政變一個月後，民眾聚在首都尼阿美支持政變，要求法國大使離開，標語寫著「打倒西非經共體，打倒法國」。（路透）
2023年8月27日，尼日政變一個月後，民眾聚在首都尼阿美支持政變，要求法國大使離開，標語寫著「打倒西非經共體，打倒法國」。（路透）

法國總統馬克宏24日宣布，法國將結束與西非國家尼日的軍事合作，將負責在非洲沙赫爾地區打擊伊斯蘭主義叛亂分子的1500名駐當地法軍撤離，並且召回駐尼日大使。對於法國撤回駐尼日大使和駐軍，正在肯尼亞出訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）25日表示，「在給予外交機會的同時，我們還將繼續研究其他所有措施，優先考慮我們的外交和安全目標」。

據報導，美國國防部長沒有直接回應法國準備撤軍並召回大使的決定。為了打擊恐怖組織，美國在尼日爾駐紮近1100名士兵。發生軍事政變之後，美國正準備將其在尼日爾的駐軍人數減少近一半。

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這些士兵將於今年底之前撤離。此舉將導致法國在沙赫爾地區（Sahel）展開的反恐行動，以及法國的區域影響力受挫。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

不過馬克宏強調，尼日「不會被政變者挾持」。尼日軍方於7月26日監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府，招致區域各國譴責，馬克宏也拒絕承認其合法性。

他接受法國1台（TF1）和法國第2電視台（France 2）訪談時說：「我們將與政變者諮商，因為我們希望事情平靜地發展。」

他表示，將被召回的法國駐尼日大使會於數小時內返國。

近年中國、俄羅斯加強涉足非洲，近年來法國在西非前殖民國間的影響力已然衰落，並且遭到當地民眾嚴厲批評。非洲國家近3年發生9場軍事政變，而自從馬利和布吉納法索發生政變以來，兩國境內的法國駐軍便已撤離，導致它在區域打擊伊斯蘭主義叛亂行動中可以發揮的作用與日俱減。

政變前，尼日一直是法國和美國重要安全夥伴，被兩國當作在中西非更廣泛的沙赫爾地區打擊叛亂分子的基地。然而，自從7月26日政變以來，位在尼日首都尼阿美（Niamey）的法國軍事基地就成為反法示威的眾矢之的。

對此，尼日軍事統治者立即在國家電視台宣讀聲明做出回應。聲明中說，「在這個周日，我們慶祝朝尼日主權邁出的新一步」，「這是一個歷史性的時刻，說出了尼日人民的決心和意願」。

在24日稍早，非洲與馬達加斯加航空安全局(ASECNA)在網站上表示，尼日軍事統治者已禁止「法國飛機」飛越該國領空。目前尚不清楚這是否會影響法國大使的撤離行動。

2023年9月2日，尼日首都尼阿美（Niamey），數千名尼日人聚集在法國軍隊總...
2023年9月2日，尼日首都尼阿美（Niamey），數千名尼日人聚集在法國軍隊總部前，支持尼日軍方政變、要求法軍離開。（路透）
尼日新軍事統治者蒂亞尼(Abdourahamane Tiani)。（取材自X平台...
尼日新軍事統治者蒂亞尼(Abdourahamane Tiani)。（取材自X平台）

馬克宏 國防部 F1

上一則

同袍執法被控謀殺 英百警執勤拒帶槍

下一則

影／民眾排隊加油 亞塞拜然納卡區爆炸增至20死、290傷

延伸閱讀

馬克宏：召回駐尼日大使並將撤離1500名法軍

馬克宏：召回駐尼日大使並將撤離1500名法軍
英王查理三世抵達巴黎 展開3天訪法行

英王查理三世抵達巴黎 展開3天訪法行
登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問

登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問
遭尼日驅逐拒撤離 法大使被扣為人質

遭尼日驅逐拒撤離 法大使被扣為人質

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
蘋果iPhone 15系列新機22日起在全球多國首波開賣，阿拉伯聯合大公國杜拜購物中心在iPhone 15系列新機開賣首日就發生推擠鬥毆事件。(截取自X)

搶購iPhone 15爆混戰 杜拜果粉大規模推擠鬥毆

2023-09-23 09:16
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周訪華。（Getty Images）

委內瑞拉總統訪華 喊話記者：講中文吧 沒有英文翻譯

2023-09-22 14:08

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加