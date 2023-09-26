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越南最大稀土礦場擬明年重啟 削弱中霸主地位

編譯中心／綜合25日電
知情人士表示，越南預計在明年重啟國內最大的稀土礦場，挑戰中國的主導地位。（路透資料照片）
知情人士表示，越南預計在明年重啟國內最大的稀土礦場，挑戰中國的主導地位。（路透資料照片）

越南計畫明年重啟最大稀土礦場，參與投標的兩家公司對路透指稱，這項西方國家支持的計畫，規模將媲美全球最大稀土礦區。路透25日報導認為，此舉旨在削弱中國於全球稀土市場的霸主地位。

此舉將是越南朝建立稀土供應鏈的目標邁出一步，其中包括開發能力將礦石煉製成金屬，用於電動車、智慧型手機和風力渦輪機所需的磁鐵。

澳洲礦商黑石礦業公司主管庫契爾說，越南政府初步規畫今年底展開東堡礦場幾個區塊的招標，該公司打算競標至少一個區塊的採礦權。若得標，投資規模將約1億美元。該公司正洽詢越南電動車製造商VinFast及美國電動車新創公司Rivian，希望簽訂固定價格合約。

美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二位，但大部分尚未開採。黑石礦業公司則表示，東堡預估的稀土蘊藏量必須以現代方法重估。越南稀土公司董事長劉英俊（音譯）說，招標時間可能有變，但的確計畫明年重啟礦場。

由於幾乎壟斷全球市場的中國壓低價格，進而影響對開發越南稀土的投資意願。美國總統拜登9月甫訪越，將美越提升至全面戰略夥伴關係，有助增加投資人開發越南稀土的吸引力。路透遍訪12位業界主管、投資人、分析師和外國官員表明，赴越投資旨在落實減少對中依賴，並降低供應鏈風險。其中部分人士坦言，打造稀土重鎮困難重重，但越南也可藉機成為重要參與者，並減輕對北京壟斷稀土供應的擔憂。

但稀土煉製過程複雜，中國掌握許多加工技術。黑石表示，東堡預估的蘊藏量也必須以現代方法重新評估。

稀土 越南 投資

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