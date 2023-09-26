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「殺的人可填滿1座墓」黑手黨最後教父癌逝

編譯中心／綜合25日電
義大利黑手黨老大、被稱作「最後教父」的德納羅，被義國媒體揭露已經死亡。（Getty Images）
義大利黑手黨老大、被稱作「最後教父」的德納羅，被義國媒體揭露已經死亡。（Getty Images）

義大利西西里黑手黨首腦人物德納羅（Matteo Messina Denaro）逃亡30年後於今年1月被捕，已在義大利中部的醫院辭世。

義大利「安莎通訊社」（ANSA）25日報導，61歲的德納羅患有大腸癌，他在逃亡期間尋求治療引來當局注意，在100多名武裝部隊的追緝後於巴勒摩（Palermo）一間診所將他逮捕。

德納羅是西西里黑幫柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）裡最心狠手辣的人物之一，好萊塢系列電影「教父」（The Godfather）正是以這個黑幫為故事背景，他也是西西里黑手黨最後一個教父。

他因參與1992年謀殺反黑手黨法官法柯尼（Giovanni Falcone）以及1993年羅馬、佛羅倫斯和米蘭的致命爆炸事件而遭定罪。

從1993年開始逃亡的德納羅在缺席審判情況下，總共被判處6個無期徒刑。德納羅是義大利頭號通緝犯名單上的第一號人物，並日益成為傳奇人物。

德納羅今年1月16日在一家診所就醫時被捕，當時他以假身份接受治療。

德納羅曾說過，「我殺的人可以填滿一座墓地」，儘管過著逃亡生活，但一般認為，他仍從不同的藏身處指揮手下辦事。

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