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同袍執法被控謀殺 英百警執勤拒帶槍

編譯中心／綜合25日電
上百名倫敦警察決定退出帶槍任務。（美聯社）
上百名倫敦警察決定退出帶槍任務。（美聯社）

英國倫敦警方表示，在一名警察因對一名沒有武裝的非裔槍擊致死而遭到謀殺指控後，已有一些警察拒絕執行武裝巡邏任務。據悉，有上百名倫敦警察決定退出帶槍任務。

美聯社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）一名警察因2022年9月時年24歲的卡巴（Chris Kaba）之死，於本月20日遭到指控。當時警方開一部非警務車輛進行追逐後攔下由卡巴駕駛的汽車，一顆子彈射穿那部奧迪（Audi）的擋風玻璃，把坐在駕駛座的他槍擊致死。

外界再度指控倫敦警察局存在體制性種族主義的問題。卡巴家人樂見開槍的警察遭到謀殺指控。姓名沒有公布的這名警察獲有條件保釋，定於明年受審。

倫敦警察須經特殊訓練才可以帶槍執勤，比例約為總數的1/10。

倫敦都會區警察局表示，「許多警察考量到自身立場，已經決定退出帶槍任務」，並且強調上述謀殺指控令警察憂心，認為這「暗示針對他們在最具挑戰情況之下所做決定的論斷方式，將出現轉變」。

英國廣播公司（BBC）報導，已有超過100名警察繳回用槍許可證，倫敦都會區警察局也已經要求國防部「在需要反恐支持的時候」提供支援。

這項要求意味著，士兵雖然不會執行例行的警察勤務，也沒有逮捕的權力，但是將會在警方無法出動的時候投入特殊任務。

主管治安的內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）表示，她會就警察的武裝任務進行檢討，以確保他們「有信心值勤」。

遭到槍擊殞命的卡巴。（美聯社）
遭到槍擊殞命的卡巴。（美聯社）

槍擊 國防部 種族主義

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