影 / 亞塞拜然納卡區燃料庫爆炸 逾200人傷 重傷需外援

紐約時報 報導,亞塞拜然當地時間25日,境內主權爭議地區納卡區一處燃料庫爆炸,釀成逾200人受傷。

目前尚無法確定事故起因及具體傷亡人數,據亞美尼亞分離派官員表示爆炸有造成人員受傷。

當局在聲明中證實,納戈爾諾.卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡區)首府史提帕納科特(Stepanakert)往阿什克拉(Askera )高速公路附近一處汽油庫發生嚴重爆炸,救援及醫療行動小組已趕往現場協助救災。

納卡區分離派人權調查官史岱潘揚(Gegham Stepanyan)在X平台(前身為推特 )發文表示,絕大多數傷者受到「嚴重或極度嚴重傷害」,且納卡區醫療量能出現不足,航空衛生組織務必盡速前往救援。

美聯社報導,事發當時,居民正在排隊加油準備離開納卡區。

亞塞拜然政府近日針對納卡地區發動軍事行動以奪回領土主權,成千上萬不願被統治的亞美尼亞裔 人周末大舉逃往亞美尼亞。

⚡️A strong explosion occurred at a fuel warehouse near the Khankendi-Askeran highway (Nagorno-Karabakh), local media report.



“The number of dead and injured exceeds 200 people,” the media write.



👉 @Flash_news_ua pic.twitter.com/HCgnoX73Oc