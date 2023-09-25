影 / 亞塞拜然納卡區燃料庫爆炸 逾200人傷 重傷需外援

亞塞拜然納卡區當地時間25日一處燃料庫爆炸，釀成逾200人受傷。（取材自X平台）

紐約時報 報導，亞塞拜然當地時間25日，境內主權爭議地區納卡區一處燃料庫爆炸，釀成逾200人受傷。

目前尚無法確定事故起因及具體傷亡人數，據亞美尼亞分離派官員表示爆炸有造成人員受傷。

當局在聲明中證實，納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）首府史提帕納科特（Stepanakert）往阿什克拉（Askera ）高速公路附近一處汽油庫發生嚴重爆炸，救援及醫療行動小組已趕往現場協助救災。

納卡區分離派人權調查官史岱潘揚（Gegham Stepanyan）在X平台（前身為推特 ）發文表示，絕大多數傷者受到「嚴重或極度嚴重傷害」，且納卡區醫療量能出現不足，航空衛生組織務必盡速前往救援。

美聯社報導，事發當時，居民正在排隊加油準備離開納卡區。

亞塞拜然政府近日針對納卡地區發動軍事行動以奪回領土主權，成千上萬不願被統治的亞美尼亞裔 人周末大舉逃往亞美尼亞。