糗了 才公開讚烏克蘭老兵 下秒被告知他曾為納粹親衛隊 加議長急致歉

加拿大國會下議院議長羅塔在國會上公開讚揚一位現為加拿大籍的前烏克蘭老兵，後來卻發現這位老兵第二次世界大戰期間曾為納粹親衛隊一員，羅塔得知此事後，今天為此致歉。（路透）

加拿大 國會下議院議長羅塔在國會上公開讚揚一位現為加拿大籍的前烏克蘭 老兵，後來卻發現這位老兵第二次世界大戰期間曾為納粹 親衛隊一員，羅塔得知此事後，今天為此致歉。

烏克蘭總統澤倫斯基22日獲邀赴加拿大國會演說，來自羅塔選區的98歲烏克蘭老兵洪卡（Yaroslav Hunka）也一起與會。期間，下議院議長羅塔（Anthony Rota）向洪卡致敬。

羅塔讚揚洪卡是「二戰期間為烏克蘭獨立而反抗俄羅斯的烏克蘭老兵」，也是「烏克蘭英雄和加拿大英雄」。

美國猶太人組織「西蒙魏森索中心」（Simon Wiesenthal Center, SWC）今天表示，這些言論忽視「洪卡曾在納粹親衛隊第14武裝擲彈兵師（14th Waffen Grenadier Division, Schutzstaffel）服役的可怕事實，這是一個納粹軍事單位，在大屠殺期間犯下的反人道罪行有大量記載」。

「西蒙魏森索中心」稱此事「令人震驚」，「讓人十分不安」。

羅塔今天致歉說，「得知更多資訊後」，他「後悔」讚揚洪卡。

「這完全是我自己所為…我特別想向加拿大和世界各地的猶太社群致上最深切的歉意。」

總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室否認與此事有任何關係，並在前身為推特（Twitter）的社群平台X發布聲明指出，杜魯道辦公室和烏克蘭代表團事前都不知道此事。