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遏止中在區域內影響力 帛琉可能部署美國「愛國者飛彈」

編譯茅毅／即時報導
德國的美製愛國者防空系統。（路透）
德國的美製愛國者防空系統。（路透）

日本經濟新聞25日引述帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）報導，美國和帛琉正商討在此一南太島國常態部署先進的愛國者飛彈防禦系統。該報導認為，這是華府遏止中國在區域內影響力的作為之一。

披露前述商討的時間點，正值美國總統拜登準備25日在白宮和太平洋島國領袖再度舉行高峰會。帛琉為台灣僅餘的13個邦交國之一。

該峰會雖聚焦氣候變遷、經濟發展及健康照護，但美方仍將此一高層交往，視為替雙方進行更多軍事合作鋪路，以對抗中國。自北京去年4月與索羅門群島簽署安全協定以來，美中對太平洋島國影響力的競爭已愈演愈烈。

美國政府高官在該峰會前坦言，美中戰略競爭驅使華府加強和太平洋島國的交往，中國無疑在這些情況裡扮演某種角色，中方的獨斷獨行及影響也毫無疑問，而「這一直是需要美方維持我們戰略焦點的因素之一」。

根據一項數十年的協定，帛琉持續獲得美方經濟協助，做為雙方進行防務合作的交換。該報導指稱，帛琉愈來愈關切中國在其領海附近咄咄逼人的海上活動。惠恕仁21日接受日經訪問時聲稱，一艘中國研究船5月與8月在未獲帛琉准許下，於帛琉專屬經濟區作業。

惠恕仁表明，「我們期望美國軍方應該在場，並協助嚇阻這種活動」。他希望美國海軍船艦更頻繁造訪帛琉港口。他還說，帛琉信奉已故美國前總統雷根在外交政策上的「雷根主義」：應憑藉力量維持和平。由於位於美國屬地關島和菲律賓間的戰略位置，帛琉已成為美軍愈來愈重要的夥伴。

隨著解放軍將其作戰行動區域延伸至太平洋，美國計畫2026年在帛琉裝置超視距雷達系統，可望提升美國及友邦部隊的海空領域態勢感知。忌憚中國的惠恕仁宣稱，鑑於該雷達系統恐使帛琉更可能在衝突時成為目標，帛琉已請美國部署愛國者防空系統。該系統雖曾在軍演時短暫部署帛琉，但帛琉已請美方常態部署。

惠恕仁強調，他認為帛琉向美方說得很清楚，美國將在帛琉設置雷達，「那也該有一旦我們遭攻擊時保護我們的愛國者飛彈」，而美方清楚了解帛琉需要什麼。

五角大廈發言人對日經說，美國國防部「定期評估我們在各地的軍事設施，需要部署與輪調什麼能力和資產，以及我們可進入的位置」。

帛琉總統惠恕仁19日在聯大發言。美聯社
帛琉總統惠恕仁19日在聯大發言。美聯社

華府 拜登 北京

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