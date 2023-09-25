日本宮島10月起開徵「登島稅」沖繩等地擬跟進

有日本三大美景之一之稱的宮島，遊客絡繹不絕，10月起將向登島遊客課徵「宮島訪問稅」，以保護島上珍貴文化與自然環境。（歐新社資料照片）

日本 愈來愈多地方有意對登島遊客課徵「登島稅」，隨著廣島縣從10月1日起將向登宮島遊客課徵「宮島訪問稅」，沖繩縣竹富町及新潟縣佐渡市等地方政府也觀望跟進。

日本經濟新聞報導，這些地方著眼保護島上珍貴文化與自然環境的同時，也能確保推動觀光 對策所需財源。

廿日市市將從10月1日起向登島遊客課徵「宮島訪問稅」，宮島上有世界遺產嚴島神社，登島觀看知名海上鳥居的遊客絡繹不絕。

「宮島訪問稅」課徵對象排除當地居民、通勤通學者、學齡前兒童及修學旅行者等，稅金直接加計在所購買的船票內，每人每次100日圓（約0.67美元），也可以一次繳交一年份稅金500日圓（約3.37美元）。

宮島人口僅約1400人，但2019年卻迎接創歷史新高的465萬登島遊客。透過開徵訪問稅，廿日市市政府預估2023年度可徵得約1億400萬日圓（約70萬美元）稅收，將用在維護管理公園與公廁、建構免費無線網路等方面。

擁有被認定為世界自然遺產西表島的沖繩縣竹富町，也在評估參考「宮島訪問稅」開徵「竹富町訪問稅」（暫稱）。

考量開徵「竹富町訪問稅」的背後原因，跟近年來觀光客為當地居民生活帶來負面影響的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）有關。

擁有9座有人島的竹富町人口約4300人，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 爆發前，每年都有超過百萬觀光客登島；就算是從疫情影響下開始復甦的2022年，也有約73萬人造訪。

開徵稅額將是未來討論重點，但根據日本政府環境省2019年對前往西表島的觀光客等人所做調查，最多人回答的金額為500日圓，因此，預料竹富町將以500日圓左右為主展開討論。

鹿兒島縣奄美市政府為保護奄美大島作為世界自然遺產的價值，已在今年8月組成「財源創設檢討委員會」，參考其他地方政府的徵稅做法，討論未來是否徵收訪問稅，預計今年度內彙整成報告書。

以登錄世界遺產為目標的新潟縣佐渡市政府，也在思考開徵相關稅收，並已在今年7月彙整的觀光交流戰略草案中，明確記載評估徵收住宿稅或登島稅等。