影／普亭90年代青澀影像曝光 高冷、話少、臉彆扭

英國衛報報導,芬蘭公共廣播公司(YLE)獨家曝光俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)90年代初古早影像,看他陪時任聖彼得堡(St Petersburg)市長蘇布查 克(Anatoly Sobchak)打桌球、釣魚 、射飛鏢,和現今刻意營造的強人形象大相逕庭。

當時40歲的普亭還是前蘇聯情報機構國家安全委員會(KGB)幹員,且才剛成為蘇布查克幕僚顧問,穿著天藍色運動外套,留著稍長髮型,臉上帶有一絲彆扭神情。

在匿名消息人士提供的未公開影像中,蘇布查克、普亭正在和隨扈打桌球,期間普亭時不時抓抓脖子,甚至一度笑開懷。打完桌球後,一行人前往釣魚,普亭顯然知道有人在拍攝,一直背對鏡頭。

結束釣魚後,普亭當時的妻子什克雷涅娃(Lyudmila Shkrebneva)一邊處理白斑狗魚內臟,兩人的女兒瑪麗亞(Maria Faasse)和卡崔娜(Katerina Tikhonova)也在場。

消息人士形容,「普亭很難親近,微醺的話通常會聊聊女人、生活,這種事壓根沒發生,他喝酒非常克制也不抽菸。」

除此之外,午餐席間,蘇布查克坐在主位,眾人相談甚歡,一旁的普亭則賣力咀嚼。

另外,聽說普亭在會館時沉默寡言,期間只問了一個問題:「如果150萬俄國人越境進入芬蘭會發生什麼事?」當時俄國正苦於糧食和基本商品嚴重短缺的問題。

90年代時,普亭頻繁前往芬蘭,直到後來出任總理、當選總統,公開露面的次數也隨之減少。

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle



"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."



At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4