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影／普亭90年代青澀影像曝光 高冷、話少、臉彆扭

編譯盧思綸 / 即時報導
芬蘭公共廣播公司獨家曝光俄國總統普亭90年代初古早影像。（取材自X平台）
芬蘭公共廣播公司獨家曝光俄國總統普亭90年代初古早影像。（取材自X平台）

英國衛報報導，芬蘭公共廣播公司（YLE）獨家曝光俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）90年代初古早影像，看他陪時任聖彼得堡（St Petersburg）市長蘇布查克（Anatoly Sobchak）打桌球、釣魚、射飛鏢，和現今刻意營造的強人形象大相逕庭。

當時40歲的普亭還是前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員，且才剛成為蘇布查克幕僚顧問，穿著天藍色運動外套，留著稍長髮型，臉上帶有一絲彆扭神情。

在匿名消息人士提供的未公開影像中，蘇布查克、普亭正在和隨扈打桌球，期間普亭時不時抓抓脖子，甚至一度笑開懷。打完桌球後，一行人前往釣魚，普亭顯然知道有人在拍攝，一直背對鏡頭。

結束釣魚後，普亭當時的妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）一邊處理白斑狗魚內臟，兩人的女兒瑪麗亞（Maria Faasse）和卡崔娜（Katerina Tikhonova）也在場。

消息人士形容，「普亭很難親近，微醺的話通常會聊聊女人、生活，這種事壓根沒發生，他喝酒非常克制也不抽菸。」

除此之外，午餐席間，蘇布查克坐在主位，眾人相談甚歡，一旁的普亭則賣力咀嚼。

另外，聽說普亭在會館時沉默寡言，期間只問了一個問題：「如果150萬俄國人越境進入芬蘭會發生什麼事？」當時俄國正苦於糧食和基本商品嚴重短缺的問題。

90年代時，普亭頻繁前往芬蘭，直到後來出任總理、當選總統，公開露面的次數也隨之減少。

普亭 布查 釣魚

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