以色列沙烏地致力正常化 利雅德先與巴勒斯坦會商

就在沙烏地阿拉伯和以色列 致力達成可能在巴勒斯坦 議題上讓步的協定之際，巴勒斯坦官員指出，一個沙烏地代表團將赴約旦河西岸雷馬拉會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。

路透報導，官員指出，上個月任命的沙烏地非常駐巴勒斯坦大使將會率團走訪雷馬拉（Ramallah）。

美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）本週稍早在聯合國大會場邊會談，對於華府 兩大盟邦終將言歸於好表達樂觀。沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也表示，「我們每天都更加接近」達成協議。

協議內容可望納入與華府間的國防共識以及沙烏地民用核能計畫。但是美國官員提醒，要走到這一步仍需些許時日。

尚待化解的還包括巴勒斯坦問題，以及恢復通往「兩國方案」和平進程的籲求。

美國斡旋的以、巴和談於2014年破裂，一波暴力升高導致兩邊關係一落千丈。

阿巴斯（Mahmud Abbas）上週表示，如果沒有授與巴勒斯坦完整權利，就不可能達成和平協議。沙烏地外長也呼籲恢復兩國方案的目標。