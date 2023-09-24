歐洲躺平賽逾月破紀錄 仍未分出勝負

蒙特內哥羅從8月份開始舉辦「躺平」比賽，目前已持續超過一個月。（Getty Images）

歐洲國家蒙特內哥羅於8月18日舉辦一年一度的「懶人大賽」，競爭激烈。21名參賽者參加挑戰，比拚平躺在床上的時長。目前比賽仍在進行當中，參賽者已「躺平」逾800小時，打破了此前117小時的紀錄。

大公報引述法新社報導，蒙特內哥羅北部布雷茲納的一家度假酒店，在過去12年一直舉辦躺卧比賽：參賽者躺在床墊上，除了上廁所以外完全不起身。躺卧時間最長的參賽者將獲得1000歐元（約1066.5美元）的獎勵。蒙特內哥羅民眾舉辦該比賽的初衷，是為了慶祝該國慵懶的生活方式，並諷刺人們對蒙特內哥羅人懶惰的刻板印象。

報導指出，比賽規定，所有參賽者必須保持平躺，但除此以外可以做任何事，如使用手機、看書等。一旦參賽者站起來或坐起來，甚至坐卧，都會被取消資格。截至21日，比賽已進行34天，遠遠超過了先前5天的紀錄，一部分原因在於今年比賽增添了新規則，允許參賽者每8小時休息15分鐘，用於上廁所等活動。

報導稱，21名參賽者中目前還剩下4人。大多數參賽者來自蒙特內哥羅，但也有來自塞爾維亞、俄羅斯 、烏克蘭 的參賽者，他們暫停工作與學業前來「躺平」。有來自塞爾維亞的參賽者表示，他參加比賽是為了挑戰自己的極限，並希望能將比賽中展現出的耐心轉移到現實生活中。