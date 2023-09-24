我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

歐洲躺平賽逾月破紀錄 仍未分出勝負

編譯中心／綜合23日電
蒙特內哥羅從8月份開始舉辦「躺平」比賽，目前已持續超過一個月。（Getty Images）
蒙特內哥羅從8月份開始舉辦「躺平」比賽，目前已持續超過一個月。（Getty Images）

歐洲國家蒙特內哥羅於8月18日舉辦一年一度的「懶人大賽」，競爭激烈。21名參賽者參加挑戰，比拚平躺在床上的時長。目前比賽仍在進行當中，參賽者已「躺平」逾800小時，打破了此前117小時的紀錄。

大公報引述法新社報導，蒙特內哥羅北部布雷茲納的一家度假酒店，在過去12年一直舉辦躺卧比賽：參賽者躺在床墊上，除了上廁所以外完全不起身。躺卧時間最長的參賽者將獲得1000歐元（約1066.5美元）的獎勵。蒙特內哥羅民眾舉辦該比賽的初衷，是為了慶祝該國慵懶的生活方式，並諷刺人們對蒙特內哥羅人懶惰的刻板印象。

報導指出，比賽規定，所有參賽者必須保持平躺，但除此以外可以做任何事，如使用手機、看書等。一旦參賽者站起來或坐起來，甚至坐卧，都會被取消資格。截至21日，比賽已進行34天，遠遠超過了先前5天的紀錄，一部分原因在於今年比賽增添了新規則，允許參賽者每8小時休息15分鐘，用於上廁所等活動。

報導稱，21名參賽者中目前還剩下4人。大多數參賽者來自蒙特內哥羅，但也有來自塞爾維亞、俄羅斯烏克蘭的參賽者，他們暫停工作與學業前來「躺平」。有來自塞爾維亞的參賽者表示，他參加比賽是為了挑戰自己的極限，並希望能將比賽中展現出的耐心轉移到現實生活中。

烏克蘭 俄羅斯

上一則

仿效紐西蘭 英擬禁下一代買菸

延伸閱讀

Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨
俄羅斯外長批西方透過軍援 「直接參與」對俄戰爭

俄羅斯外長批西方透過軍援 「直接參與」對俄戰爭
烏軍：已突破南部俄羅斯防線 反攻進展比預期慢

烏軍：已突破南部俄羅斯防線 反攻進展比預期慢
俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 濃煙直竄、1俄兵失蹤

俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 濃煙直竄、1俄兵失蹤

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲