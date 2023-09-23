英王查理三世法國國是訪問落幕 倡新夥伴關係致力環保

英國國王查理三世。（路透）

英國國王查理三世 （King Charles III）今天最後一站走訪法國西南部波爾多巿，聚焦於環境保護，至此他對法國的國是訪問圓滿落幕。在波爾多受到群眾熱情歡迎的他享用有機紅酒，甚至還邂逅駱馬。

法新社報導，74歲的查理三世這趟為期3天外交旅程尋求在英國脫歐 後開展英吉利海峽兩岸間更緊密聯結。作為終身環保主義者，他也希望與法國在環境議題上更密切合作。環保議題現在已經成為全球首要的政治議題。

這項行程原定3月展開，但當時因法國年金改革引發激烈抗議和社會動盪，不得不於最後一刻延後並且重新安排。從在凡爾賽宮（Palace of Versailles）的國宴，到在法國參議院 發表具有里程碑意義演說，查爾斯此行受到熱烈歡迎。

查爾斯與王后卡蜜拉（Queen Camilla）的專機降落波爾多（Bordeaux）後，揮舞英國米字旗（Union Jack）的群眾早已聚集市政廳外迎賓，兩人跟群眾開心話家常和握手。

波爾多的綠黨籍市長尤賀米克（Pierre Hurmic）表示，他跟查爾斯很有話聊。賀米克說：「我們很坦誠、很自然地用法語和英語談話，不過生態是我們的共同語言。」

環保是查爾斯訪法核心議題，參觀一座以研究森林如何適應氣候變遷為主軸的研究中心，更是他此行重頭戲。

乾旱和高溫引發大火，去年肆虐法國西南部吉倫特省（Gironde）。

英王和王后訪法末站是參觀史密斯豪特拉菲特酒莊（Château Smith Haut Lafitte），這座葡萄園已經成為可永續經營的典範。他在那裡品嘗當地紅酒，甚至遇見養在葡萄園裡的駱馬。

14世紀就建立的這座葡萄園運用有機堆肥和二氧化碳回收技術，摒棄農藥和除草劑。

查爾斯昨天在法國參議院發表演說呼籲英、法兩國為環保開展新夥伴關係，建立一個追求永續發展的聯盟，藉以修補因為英國脫歐而磨損的兩國政治關係。他是首位在法國參議院主議事廳發表演說的英國君主。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在原名推特（Twitter）、現已更名的社群平台X上傳查理三世此行亮點的影片時寫道：「真是令人引以為傲。」

查爾斯和卡蜜拉今天傍晚從波爾多機場啟程前往蘇格蘭（Scotland），結束這趟國是訪問。