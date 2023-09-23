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因應中國海上擴張 印度增設2海外軍事據點

中央社／新德里23日專電

為因應中國在印度洋區域的力量擴張，印度最近分別在阿曼和模里西斯設置軍事據點，在提升印度後勤能力的同時，也協助友邦強化海域意識以及海岸安全。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）最近引述消息人士報導，印度在阿曼（Oman）杜格姆港（Duqm Port）設置的後勤基地已經在運作，用於維護印度海軍船艦，燃料、糧食補給以及官兵休閒。

此外，印度在模里西斯（Mauritius）所屬阿加萊加群島（Agalega）也修建一條飛機跑道，可望於12月啟用，印度將派遣至少50名官兵駐守，協助模里西斯提升海事安全及觀光資源保護能力。

這條飛機跑道據報可供P-8I海上巡邏機及其他反潛機起降。

杜格姆港距印度大城孟買以西約857海里，阿加萊加群島則位於孟買西南方約2002海里之處。

報導指出，印度之所以決定在這2個國家設置據點，部分原因是中國在印度洋一帶出沒頻率增加，印度不僅需要監控中國解放軍在自家後院的動態，也必須協助友邦保護沿岸以及海事安全。

報導引據印度國防部資料稱，出現在印度洋海域的中國船艦逐年增加，包括海軍軍艦、衛星及導彈追蹤艦、研究船與海監船等，2019年全年有29艘次，2022年達43艘次。

就今年而言，光是進入印度洋海域的中國軍艦，每月平均就有約6艘次。

安全策畫專家估計，在現今中國海軍力量急速擴張趨勢下，中國的航空母艦打擊群預料從2025年開始，就會在印度洋巡航。

印度 觀光 國防部

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