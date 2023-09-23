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喜事變喪事…新郎派對開槍慶祝 下秒慘被好兄弟意外擊斃

TVBS新聞網／編輯陳樂珊即時報導
新郎舉辦婚前單身狂歡派對，沒想到卻遭好友意外擊斃。（翻攝自X平台）
新郎舉辦婚前單身狂歡派對，沒想到卻遭好友意外擊斃。（翻攝自X平台）

近日，約旦一場婚禮上發生一起意外事件，一名新郎在舉辦婚禮前一天開趴慶祝。怎料，一名好兄弟疑似玩到太嗨，在開槍慶祝之際，竟失手當場擊斃新郎，現場的人全被嚇傻。

根據《 太陽報》報導，這起事件發生在8月30日，新郎是一名警官阿爾法納札（Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa）。由於中東國家有開槍當鞭炮的習慣，所以在派對上，大家也按照傳統一邊開槍慶祝，一邊跳舞。

當天，阿爾法納札舉辦婚禮前的派對，為隔日正式的婚禮炒熱氣氛，怎料其中一名兄弟疑似玩到太嗨，在開槍慶祝之際，因失手當場擊斃新郎。阿爾法納當場倒地，現場的賓客全被嚇傻。

隨後，阿爾法納札被緊急送入醫院，但仍不治身亡。據悉，案發當時新娘正在為隔日的婚禮做準備，沒想到卻傳出悲劇。報導稱，由於類似的事情常發生，當局禁止「慶祝式開槍」，違反規定者將面臨最高3個月監禁、與約1370美元的罰款。

玩太嗨！新郎派對開槍慶祝　下秒慘被好兄弟爆射死

TVBS新聞網

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