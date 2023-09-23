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泰勒絲魅力狂 紐澳7大學合辦研討會

編譯中心／綜合22日電
泰勒絲日前在美國MTV音樂錄影帶大獎，橫掃年度歌曲、年度專輯等9大獎，成最大贏家。（美聯社）
泰勒絲日前在美國MTV音樂錄影帶大獎，橫掃年度歌曲、年度專輯等9大獎，成最大贏家。（美聯社）

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）人氣夯，場場演唱會座無虛席，為美國經濟帶來近50億美元產值，堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。有鑑於此，澳洲將於2024年舉辦國際學術研討會，聚焦討論泰勒絲對全球文化和經濟的影響。

這場為期三天、名叫「Swiftposium」的學術研討會，將由墨爾本大學於2024年2月11日至13日主辦。泰勒斯「時代之旅」（Eras Tour）巡迴演出恰巧將於2024年2月16日至17日在墨爾本板球場舉行兩場演出。

墨爾本大學本周發布通知，盼各界在研討會前提交論文。這「Swiftposium」由澳洲與紐西蘭7所大學的學者所聯合舉辦，被標榜為「一場學術會議，讓學者們就泰勒絲的流行及其對性別、粉絲群體、流行文化、文學、經濟及音樂產業等一系列問題的深遠影響，進行批判性對話。」

根據主辦單位官網的邀稿說明欄包括多個主題及方向，皆引用泰勒絲歌曲的歌詞，像是「憂鬱總在深夜裡上工」（When my depression works the graveyard shift）、「你知道我傾慕你，我更為你神魂顛倒」（You know I adore you, I'm crazier for you）、「整個城市都在吶喊你的名字」（This city screams your name）等。

市場研究公司QuestionPro今年6月發布報告指出，33歲的泰勒絲在美國20個城市舉辦53場巡演，為經濟帶來高達46億美元的收入，超過全球50個國家一年的國民生產總值，平均每位觀眾在門票、旅行和服裝等花費為1300美元。

上月，比利時根特大學（Ghent）助理教授麥考斯蘭（Elly McCausland），就以泰勒絲創作歌詞開設課程，指歌詞引用「大亨小傳」、「愛麗絲夢遊仙境」、「簡愛」等文學作品，課程將藉此探究英語文學作品。

美國流行音樂天后泰勒絲堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。（Getty Image...
美國流行音樂天后泰勒絲堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。（Getty Images）

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