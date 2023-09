泰勒絲魅力狂 紐澳7大學合辦研討會

泰勒絲日前在美國MTV音樂錄影帶大獎,橫掃年度歌曲、年度專輯等9大獎,成最大贏家。(美聯社)

美國流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)人氣夯,場場演唱會座無虛席,為美國經濟帶來近50億美元產值,堪稱當今世上最具影響力的歌手之一。有鑑於此,澳洲 將於2024年舉辦國際學術研討會,聚焦討論泰勒絲對全球文化和經濟的影響。

這場為期三天、名叫「Swiftposium」的學術研討會,將由墨爾本大學於2024年2月11日至13日主辦。泰勒斯「時代之旅」(Eras Tour)巡迴演出恰巧將於2024年2月16日至17日在墨爾本板球場舉行兩場演出。

墨爾本大學本周發布通知,盼各界在研討會前提交論文。這「Swiftposium」由澳洲與紐西蘭7所大學的學者所聯合舉辦,被標榜為「一場學術會議,讓學者們就泰勒絲的流行及其對性別、粉絲群體、流行文化、文學、經濟及音樂產業等一系列問題的深遠影響,進行批判性對話。」

根據主辦單位官網的邀稿說明欄包括多個主題及方向,皆引用泰勒絲歌曲的歌詞,像是「憂鬱總在深夜裡上工」(When my depression works the graveyard shift)、「你知道我傾慕你,我更為你神魂顛倒」(You know I adore you, I'm crazier for you)、「整個城市都在吶喊你的名字」(This city screams your name)等。

市場研究公司QuestionPro今年6月發布報告指出,33歲的泰勒絲在美國20個城市舉辦53場巡演,為經濟帶來高達46億美元的收入,超過全球50個國家一年的國民生產總值,平均每位觀眾在門票、旅行和服裝等花費為1300美元。