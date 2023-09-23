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巴黎奧運急徵1.6萬人 廚師、清潔、司機都缺

編譯中心／綜合22日電
巴黎奧委會總部因涉嫌腐敗，6月20日時曾遭警方突擊檢查。（美聯社）
巴黎奧委會總部因涉嫌腐敗，6月20日時曾遭警方突擊檢查。（美聯社）

為籌辦2024巴黎奧運填補「用工荒」，巴黎奧運會組織單位緊急發布了1.6萬個職缺，招聘廚師、清潔工、巴士司機和技術人員等人手。距離巴黎奧運會開幕僅剩10個月的時間，但法國方面的籌備工作卻屢屢受阻。

美聯社報導，據悉，明年奧運共需要18.1萬個工作崗位，僅餐飲業就需要超過4.8萬個工作崗位。巴黎為奧運會制定了雄心勃勃的計畫，其中包括讓奧運選手乘坐200艘船在塞納河上航行，在60萬觀眾面前舉行開幕式。開幕式將部署約3.5萬名安保人員，主辦方還將增加3000名私人僱用的安保人員。

巴黎奧運會組織單位將於26日舉行招聘會，以尋找合適的奧運會工作者。目前，巴黎奧組委正面臨嚴重的人手短缺問題。法國政府勞工部的馬丁表示，自新冠疫情以來，一些行業行情冷清，僱主本來就很難招工。如今再加上奧運會如此大規模的招募，將會「對私人安保和餐飲業構成挑戰」。

目前巴黎奧組委的團隊人數為1700人，而到奧運會開幕時，其必須要擴招到4000人以上。為吸引工人前來應聘，巴黎奧組委主席埃斯唐蓋承諾，奧運會工作的經歷應該會成為求職者簡歷的加分項，並表示為奧運會工作「是一個巨大的挑戰，就像參加奧運本身一樣」。

除了人手招聘問題外，本次巴黎奧運的籌備工作可謂是一波多折。法國總統馬克宏推出延遲退休年齡的政策，在國內遭遇強烈反對，示威者發起多輪罷工，更揚言要阻撓巴黎奧運舉辦。今年7月，法國因為少數族裔少年被殺事件爆發大規模示威，巴黎奧運水上訓練中心施工現場遭縱火。

另外，巴黎奧組委已連續三次受到腐敗指控並遭到調查，最近一次是6月20日。法國警方就非法挪用資金和貪腐等指控，當日突擊搜查了巴黎奧組委總部大樓。

巴黎奧運 勞工部 馬克宏

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