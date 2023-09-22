美日東方之盾軍演 美軍小型登陸艇首度參演補給離島物資

美國陸軍與日本 陸上自衛隊9月14日至23日舉行聯合年度軍演「東方之盾2023」，美軍小型登陸艇部隊首度與陸上自衛隊共同訓練，演練搬運及補給離島地區物資。

南日本放送、鹿兒島電視台報導，美軍小型登陸艇部隊昨天上午從沖繩本島運載彈藥模型、食物、車輛等物資到鹿兒島縣的奄美大島名瀨港。

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日本陸上自衛隊隨後使用民用起重機，把裝著彈藥模型及食物等物資的2個貨櫃，及2輛「高機動車」搬下登陸艇，隨後利用2輛貨櫃車，將貨櫃運到約3公里外的名瀨綜合運動公園，再把物資搬到「瀬戶內分屯地」。

陸上自衛隊與美軍分別派出150人及35人，參加在奄美大島舉辦的訓練。

日本媒體指出，美日很可能是著眼中國在海上的活動愈趨頻繁，以及因應台灣可能發生緊急事態，加強島嶼防禦。

另外，美日繼2022年的訓練，今年也會操作美軍的高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士），而陸上自衛隊多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System）的演練等，也首度閉門進行。

美日聯合年度軍演「東方之盾2023」（Orient Shield）期間，多場演習在北海道的東千歲駐屯地、上富良野演習場等，以及沖繩縣的奄美駐屯地等地方舉行。今年總共約4500名人員參加，之中包含美國陸軍約1200人、陸上自衛隊約2300人。

而今年的訓練特色包含跟美國「多領域任務部隊」（Multi-Domain Task Forces）演練共同反艦戰鬥訓練等，以及搬運、補給離島地區物資。