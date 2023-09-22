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握有情資？杜魯多重申有「可靠理由」指印度涉及錫克教領袖遇刺

編譯周辰陽／即時報導
加拿大錫克教領袖尼賈爾6月遭人槍殺，杜魯多總理日前公開表示，正在追查印度政府特工涉案的「可靠指控」，21日則重申有「可靠的理由」相信印方特工可能是幕後黑手。（美聯社）
加拿大錫克教領袖尼賈爾6月遭人槍殺，杜魯多總理日前公開表示，正在追查印度政府特工涉案的「可靠指控」，21日則重申有「可靠的理由」相信印方特工可能是幕後黑手。（美聯社）

加拿大著名錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月遭人槍殺，杜魯多總理日前公開表示，正在追查印度政府特工涉案的「可靠指控」，兩國關係隨即急速惡化。杜魯多21日重申，有「可靠的理由」相信印方特工可能是幕後黑手，加國消息人士則向媒體，有掌握印度官員與外交官跟此事有關的情報。

BBC與衛報報導，杜魯多在紐約聯合國大會場邊接受採訪時，重申了之前的一些說法，「正如我在周一（18日）說的，有『可靠的理由』相信印度政府特工參與了在加拿大領土殺害一名加拿大人」，又指加拿大正在維護「我們相信的基於規則國際秩序」。

當記者要求描述加方證據「多廣泛與可靠」時，杜魯多沒有給出直接的答案，而是稱加拿大擁有「嚴謹獨立的司法系統」，「我們讓這些司法程序以最高的正直自行展開」。他還表示，並不尋求擴大兩國之間的爭端，並呼籲印度跟加國當局合作，揭開遇刺案背後的真相。

根據加拿大廣播公司（CBC）新聞報導，有消息人士透露，加拿大政府在長達數個月的尼賈爾遇刺案調查行動中，收集了人工與訊號兩方面的情資。這些情資不僅包括了涉及印度官員本身的通訊，還包括駐加拿大的印度外交官。同時，而且來源不單獨出自加拿大，有些則是五眼情報聯盟的一個不具名盟邦所提供。

CBC的報導指出，加拿大官員多次前往印度，尋求合作調查尼賈爾遇刺案，加拿大國家安全與情報顧問托馬斯（Jody Thomas）就在8月中與9月兩度赴印度。

消息人士也宣稱，當加方代表在閉門會議追問時，沒有一位印度官員否認尼賈爾案核心的爆炸性指控，即有證據顯示印度政府涉及了在加拿大領土刺殺一名加拿大公民。但加拿大政府沒有公開手上的證據，並表示證據可能在最終的法律程序進行期間浮上檯面。

加拿大 印度 杜魯多

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