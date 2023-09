握有情資？杜魯多重申有「可靠理由」指印度涉及錫克教領袖遇刺

加拿大 著名錫克教領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)6月遭人槍殺,杜魯多 總理日前公開表示,正在追查印度 政府特工涉案的「可靠指控」,兩國關係隨即急速惡化。杜魯多21日重申,有「可靠的理由」相信印方特工可能是幕後黑手,加國消息人士則向媒體,有掌握印度官員與外交官跟此事有關的情報。

BBC與衛報報導,杜魯多在紐約聯合國大會場邊接受採訪時,重申了之前的一些說法,「正如我在周一(18日)說的,有『可靠的理由』相信印度政府特工參與了在加拿大領土殺害一名加拿大人」,又指加拿大正在維護「我們相信的基於規則國際秩序」。

BREAKING: The Canadian government has amassed both human and signals intelligence in a months-long investigation of a Sikh activist's death that has inflamed relations with India, sources tell CBC News.https://t.co/spz0A88pFl