以色列退役戰車遭人偷走 主嫌不認違法辯「以為免費帶走廢品」

以色列軍方一輛退役多年的梅卡瓦2型戰車日前遭人從軍事訓練區偷走，然後丟到了一個垃圾場裡面。被逮的主嫌則宣稱，他以為這輛戰車是可以免費帶走的廢品。（美聯社 / Israeli Police）

美聯社與以色列 時報報導，以色列有關單位正在試圖釐清，一輛沒有配備武器的重型裝甲戰車是怎麼遭人從軍事訓練區偷走，然後丟到了一個垃圾場裡面。被逮的主嫌則在出庭時宣稱，他以為這輛戰車是可以免費帶走的廢品。

根據以色列軍方說法，這輛梅卡瓦2型（Merkava 2）戰車從以國北部沿海城市海法（Haifa）附近一處軍事射擊區消失。報導稱，這處訓練區使用時不對外開放，但除此之外可讓民眾入內健行。

הלילה התקבל דיווח ממשרד הביטחון אודות טנק שנגנב מבסיס אימונים של צה"ל סמוך למחלף אליקים. עם קבלת הדיווח החלו שוטרי מחוז חוף בביצוע סריקות וכעבור זמן קצר איתרו שוטרי תחנת נשר את הטנק במגרש גרוטאות באזור. מבירור ראשוני עולה, כי הטנק אינו פעיל ונגנב מהמקום מסיבות שנחקרות בשלב זה. pic.twitter.com/Ha7FNKV5wM — משטרת ישראל (@IL_police) September 20, 2023

警方表示，有人發現這輛65噸重戰車棄置在軍事基地附近的廢料場。根據現場影像，軍綠色的梅卡瓦2型戰車旁邊是生鏽的金屬碎片與其他工業廢棄物。以色列國防軍與國防部 據報指出，該輛戰車多年前就已經退役，並且拆除了所有系統，最近用作射擊區內「士兵演習的固定載具」。

根據報導，警方已逮捕了4名跟這樁戰車竊盜事件有關的嫌犯，涉嫌策劃此事的43歲男子拉維夫（Ben Zion Raviv）出庭時證稱，他是在參加一次戶外聚會時注意到這輛戰車，認為可以當作廢品免費帶走。

拉維夫向法官陳述時，將該輛戰車稱作「一堆金屬」。他說，「當我在現場看到金屬時，就訂了一台起重機」，又指這輛梅卡瓦2型戰車全都生鏽了，戰車鏈被壓碎，「就像翻過來一樣，我不會把這東西稱作戰車，我不認為我做了任何違法的事情」。

法官表示，這輛載具怎麼會駐紮在向民眾開放的區域「讓人不解」，也希望此事將於進行中的調查得到釐清。