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伊朗服儀不當可關10年 瑞士公共場所禁蒙面

編譯中心／綜合21日電
伊朗國會通過法案，服儀不當可關10年，圖為伊朗民眾去年9月為艾米尼之死上街抗議。（路透）
伊朗國會通過法案，服儀不當可關10年，圖為伊朗民眾去年9月為艾米尼之死上街抗議。（路透）

頭巾抗爭周年剛過，伊朗國會20日決議試行「支持希賈布（Hijab，頭巾）文化與貞潔」法案3年，以對藐視伊斯蘭衣著規定的女性加重處罰，最高可處10年徒刑；其實近月來，當局和巡邏警察已加強打擊違規的女性和商家，有商家因此遭到勒令停業，公共場所也架起監視攝影機來監督違規情況。

中央社引述法新社報導，根據伊朗嚴格的衣著規定，女性必須遮蓋頭部且穿著樸素，但自去年9月庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起大規模示威浪潮後，伊朗女性愈來愈常出現藐視衣著規定的情況。

當時22歲的艾米尼疑似違反穿著規定，遭到道德警察逮捕，並在拘留期間死亡，引發全國各地抗議活動，共有數千人遭到逮捕、數百人死亡，其中包括數十名安全人員。伊朗官員稱這是外國煽動的「暴動」。

依照新的法律草案，伊朗女性若「配合外國敵對政府、媒體、團體和組織」，未穿戴頭巾和適當衣著，可能面臨5至10年徒刑。法案尚須經伊朗的憲法監護委員會同意。

自1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後的頭幾年至今，女性遮蓋頭部和頸部成為強制規定。

另一方面，瑞士國會下議院20日投票通過立法禁止蒙面，例如一些穆斯林婦女佩戴的希賈布，這項措施禁止在公眾可進入的公共場所和私人建築中遮蓋鼻子、嘴巴和眼睛，但允許一些例外情況；違者最高可處以約1100美元罰款。

在兩年前舉行的全國公投中，瑞士選民以些微差距通過禁止佩戴包覆頭部、只露出眼睛的全罩面紗「尼卡布」（niqab）、全身式罩袍「布卡」（burqa）以及一些抗議者所戴的滑雪面罩和頭巾。

伊朗政府今年7月恢復宗教警察，圖為一般警察（非宗教警察）在德黑蘭街頭站崗。（路透...
伊朗政府今年7月恢復宗教警察，圖為一般警察（非宗教警察）在德黑蘭街頭站崗。（路透）

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